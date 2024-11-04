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    Булыкин оценил перспективы Аморима в «Манчестер Юнайтед»

    Дмитрий Булыкин порассуждал о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    «Мы скоро увидим, справится он или нет. Здесь всe зависит от того, каких футболистов он захочет подписать.

    Понятное дело, что после смены тренера игроки встряхнутся, воспрянут духом и могут себя проявить. Я думаю, что игроки «МЮ» могут выдать ещe хороший сезон.

    Поэтому всe равно, всe будет зависеть от тренера, какую он атмосферу принесeт в команду и каких футболистов приведeт в клуб», – сказал Булыкин.

    • Аморим приступит к работе с «Юнайтед» 11 ноября.
    • Он сменил уволенного Эрика тен Хага.
    • Тренера выкупили у «Спортинга» за 11 млн евро.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    04.11.2024 22:22
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