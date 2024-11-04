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    • Осинькин сказал о влиянии разговоров об отставке на игру «Крыльев Советов»

    Осинькин сказал о влиянии разговоров об отставке на игру «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 10-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2) высказался о своей возможной отставке, а также прокомментировал уход из клуба спортивного директора Сергея Корниленко.

    «Скажу так, что эти бесконечные вбросы, которые начались еще в августе, бьют по команде – это просто факт. А затем у меня просто «отрезали» здоровую, рабочую правую руку.

    Что касается команды, то тут уже без аллегорий, мы потеряли душу. Мы многое не понимаем. Но в любом случае мы под давлением должны были играть лучше, и тут я с этим согласен», – сказал Осинькин.

    • Ранее журналист Иван Карпов, что в случае отставки специалист получит почти 60 миллионов рублей. Эта сумма получается из зарплаты специалиста в 7,4 миллиона рублей умноженной на 8 оставшихся месяцев по контракту.
    • «Крылья Советов» после 14 туров с 12 очками занимают 12-е место в РПЛ.
    • Безвыигрышная серия команды во всех турнирах (без учета послематчевых пенальти) достигла 9 матчей.

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    Источник: Metaratings.ru

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    04.11.2024 08:57
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    Комментарии (5)
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    Александр.Т.
    1730701209
    Подай в отставку сам , посидишь ну пол года без работы отдохнёшь, а там предложения приедут ,долго без работы не останешься
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    ...уефан
    1730704393
    ...жаль, конечно. И клуб, и болел, и тренера...
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    Cleaner
    1730708698
    Боссы КС, отправьте уже Осинькина в отставку. Всем легче станет.
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