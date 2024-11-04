Осинькин сказал о влиянии разговоров об отставке на игру «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 10-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2) высказался о своей возможной отставке, а также прокомментировал уход из клуба спортивного директора Сергея Корниленко.
«Скажу так, что эти бесконечные вбросы, которые начались еще в августе, бьют по команде – это просто факт. А затем у меня просто «отрезали» здоровую, рабочую правую руку.
Что касается команды, то тут уже без аллегорий, мы потеряли душу. Мы многое не понимаем. Но в любом случае мы под давлением должны были играть лучше, и тут я с этим согласен», – сказал Осинькин.
- Ранее журналист Иван Карпов, что в случае отставки специалист получит почти 60 миллионов рублей. Эта сумма получается из зарплаты специалиста в 7,4 миллиона рублей умноженной на 8 оставшихся месяцев по контракту.
- «Крылья Советов» после 14 туров с 12 очками занимают 12-е место в РПЛ.
- Безвыигрышная серия команды во всех турнирах (без учета послематчевых пенальти) достигла 9 матчей.