Генич осудил Дзюбу за слова про Корниленко

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на высказывания Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» после матча с «Крыльями Советов» (2:0) заявил, что самарский клуб справедливо уволил Сергея Корниленко с поста спортивного директора.

«Конечно, Дзюба побьет рекорд по голам в истории российского футбола. Но то, что он наговорил после игры, мы не понравилось. Плевать в спину Корниленко за то, что его не взяли в «Крылья Советов». Это не совсем красиво. Не по‑львиному и не по‑королевски, как сам говорит про себя Дзюба.

Ну и я не знаю, просил ли Иван Сергеев от Дзюбы совета от после этой игры. Это тоже такой момент… Когда Дзюба забивает, то ему вопросов можно не задавать – новостная лента сама заполняется», – сказал Генич.