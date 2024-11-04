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    Генич осудил Дзюбу за слова про Корниленко

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на высказывания Артема Дзюбы.

    Форвард «Акрона» после матча с «Крыльями Советов» (2:0) заявил, что самарский клуб справедливо уволил Сергея Корниленко с поста спортивного директора.

    «Конечно, Дзюба побьет рекорд по голам в истории российского футбола. Но то, что он наговорил после игры, мы не понравилось. Плевать в спину Корниленко за то, что его не взяли в «Крылья Советов». Это не совсем красиво. Не по‑львиному и не по‑королевски, как сам говорит про себя Дзюба.

    Ну и я не знаю, просил ли Иван Сергеев от Дзюбы совета от после этой игры. Это тоже такой момент… Когда Дзюба забивает, то ему вопросов можно не задавать – новостная лента сама заполняется», – сказал Генич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2024 00:26
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1730669717
    мало ли что тебе гражданин генич не нравится...
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    DOCTOR PENALTY
    1730692123
    Если коротко - Дзюба запредельно везучий у б л ю д о к. ""*
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    Интерес
    1730702802
    ВАня тоже заполнил,вместе с бывшим своим клубом,где он загубил свой талант.Кладбище-оно и есть кладбище.
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