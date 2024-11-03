Генич оценил критику Карпина в адрес комментаторов

Константин Генич рассказал, обсуждал ли он с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным критику в адрес футбольных комментаторов.

«Конечно, не обсуждал с ним это. Потому что Валерий Георгиевич где? Он главный тренер сборной, главный тренер «Ростова».

Думаете, я взял телефон, позвонил и спросил его, зачем он так про нас говорит? Я могу так сделать, но не буду, потому что каждый вправе высказывать свою точку зрения. И если Карпин смотрит футбол без звука, но вот там все-таки пробивается после кнопки мут, как комментаторы оценочно рассуждают о том или ином эпизоде, то это его право, его мнение. У нас плюрализм мнений.

Поэтому я считаю, что комментаторы, особенно в России, да, там говорят, что у нас подгорело, что мы все сразу выбежали из клеток и начали себя оправдывать и обвинять Карпина в том, что он сказал неправду. Разумеется, в русском языке гораздо больше слов, чем, например, в том же испанском, он богаче и сложнее, поэтому нам эмоционально достаточно тяжело комментировать, надо брать паузы, чтобы отвлекаться на какие-то моменты.

И порой оценочные суждения, они как раз здесь комментатору в помощь. Понятно, что углубляться совсем не надо. То, что делал Валерий Георгиевич в качестве нашего руководителя, это было блестяще», – сказал Генич.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

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