Названа сумма, которую «Крылья Советов» заплатят Осинькину в случае отставки

Игорь Осинькин получит почти 60 миллионов рублей в случае отставки с поста главного тренера «Крыльев Советов». По данным журналиста Ивана Карпова, эта сумма получается из зарплаты специалиста в 7,4 миллиона рублей умноженной на 8 оставшихся месяцев по контракту.

«Это может удержать губернатора от радикальных мер вот уже прямо сейчас», – написал журналист.