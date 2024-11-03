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    • Названа сумма, которую «Крылья Советов» заплатят Осинькину в случае отставки

    Названа сумма, которую «Крылья Советов» заплатят Осинькину в случае отставки

    Игорь Осинькин получит почти 60 миллионов рублей в случае отставки с поста главного тренера «Крыльев Советов». По данным журналиста Ивана Карпова, эта сумма получается из зарплаты специалиста в 7,4 миллиона рублей умноженной на 8 оставшихся месяцев по контракту.

    «Это может удержать губернатора от радикальных мер вот уже прямо сейчас», – написал журналист.

    • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее говорил, что Осинькин останется на своем посту до конца сезона.
    • Безвыигрышная серия «Крыльев Советов» во всех турнирах (без учета послематчевых пенальти) достигла 9 матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    03.11.2024 19:16
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    Комментарии (10)
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    Интерес
    1730650841
    Главное,чтобы костюмчик сидел...у агента,во время подписания "правильного" контракта.
    Ответить
    ...уефан
    1730652265
    ...60 миллионов рублей и японский спиннинг...
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1730654193
    Заключат немеренные контракты и маются потом
    Ответить
    АКС-74У
    1730667320
    А тем временем контроль над командой главным тренером утерян, давно, еще с конца прошлого года.А как летели Крылья в начале прошлого сезона! Сейчас тоже "летят"... вниз по турнирной таблице.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1730703370
    А потом удивляются, а чего на завод никто не идет работать))) Случай досрочного увольнения обычно происходит из за плохих результатов. Как за это еще платят деньги, это загадка конечно...
    Ответить
    Oleg-Gazza
    1730704813
    Безумие!(
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    Сергей-Сарана-vkontakte
    1730707728
    Класс! Я думаю надо поднять до 10 лямов зарплату! Труднейшая работа!!!
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    wlad wm--google
    1730709694
    Осинькин и дал указание игрокам сливать игры поэтому,а шапито в матче с акроном было непрофессионально сыграно.
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