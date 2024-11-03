Представитель Дзюбы: «Артем мог оказаться в «Крыльях» – футбол все расставил на свои места»

Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман отреагировал на гол форварда «Акрона» в матче с «Крыльями Советов» (2:0).

Дзюба вышел на замену во втором тайме и отличился на 72-й минуте.

«Двумя словами хочется охарактеризовать происходящее – есть справедливость. Первый матч после травмы, нужно было хорошо войти в игру. Артем еще и забил – в этом есть справедливость и высший смысл.

Были расклады, при которых он мог оказаться в «Крыльях Советов» этим летом. Игорь Витальевич немного лукавил, когда говорил, что никто не рассматривал этот вариант. Тренер «Крыльев», насколько мне известно, был против потенциального прихода Артема. Футбол расставил все на свои места.

Хочется, чтобы «Акрон» не останавливался, нужно закрепляться в таблице. Хочется пожелать Артему идти к своей цели. Уверен, в ближайшее время все рекорды будут побиты», – сказал Гольдман.