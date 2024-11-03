Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Медина высказался о свисте болельщиков ЦСКА в свой адрес

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина отреагировал на свист болельщиков ЦСКА в свой адрес в матче 14-го тура РПЛ.

    Парагвайский футболист забил гол в ворота ЦСКА. Он выступал за армейцев с 2022 по 2023 год.

    – Что испытывали, когда болельщики ЦСКА освистали вас после выхода на замену?

    – Ничего не испытывал, когда фанаты ЦСКА освистывали меня. Я не думал об этом. Мои мысли были сосредоточены только на том, чтобы помочь «Спартаку». Потому что перед моим появлением на поле счет был 1:0, была тяжелая игра.

    – Но, может, это мотивировало вас показать свою лучшую игру?

    – Нет. Повторюсь, не думал об этом. Я был сфокусирован лишь на игре и на том, чтобы помочь «Спартаку».

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Медина: «Спартак» нашел свою игру» 7
    Медина оценил работу Станковича в «Спартаке» 4
    Медина считает нормой драку в матче ЦСКА – «Спартак» 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2024 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1730637122
    Зато они любят Пьянича,эти не болельщики,а фанаты.У них это не оценка,а самоиндентификация.Всё равно спиной к полю смотрят футбол.
    Ответить
    The only one
    1730638943
    Свистят не болельщики. Свистят те, кому футбол второстепенен. Главное покуражится.
    Ответить
    =Cпартак=
    1730691137
    собаки лают караван идет
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 