Медина высказался о свисте болельщиков ЦСКА в свой адрес

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина отреагировал на свист болельщиков ЦСКА в свой адрес в матче 14-го тура РПЛ.

Парагвайский футболист забил гол в ворота ЦСКА. Он выступал за армейцев с 2022 по 2023 год.

– Что испытывали, когда болельщики ЦСКА освистали вас после выхода на замену?

– Ничего не испытывал, когда фанаты ЦСКА освистывали меня. Я не думал об этом. Мои мысли были сосредоточены только на том, чтобы помочь «Спартаку». Потому что перед моим появлением на поле счет был 1:0, была тяжелая игра.

– Но, может, это мотивировало вас показать свою лучшую игру?

– Нет. Повторюсь, не думал об этом. Я был сфокусирован лишь на игре и на том, чтобы помочь «Спартаку».

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