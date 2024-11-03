Бонгонда: «Москва – красно-белая»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Тео забил победный мяч.

В матче было 3 удаления.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

«Был фол на Барко, и после этого все скопились в одном месте.

Можно ли говорить, что судья спровоцировал эту ситуацию после того, как потерял контроль в матче? Это тяжелая игра, чтобы все контролировать. Да, это правда, мы не можем врать об этом.

Но «Спартак» победил со счетом 2:0, я счастлив. Москва – красно-белая», – сказал Бонгонда.