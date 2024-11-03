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    Экс-спартаковец Широков заявил, что не болеет за клуб

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков раскрыл клуб, за который болеет.

    – Вы воспитанник ЦСКА. При этом люди, которые привели вас в футбол, – ваш отец и крестный – всю жизнь болели за «Спартак». Какие чувства вы испытываете к ЦСКА и «Спартаку» сейчас?

    – ЦСКА как был моим родным клубом, так и остался. Я всегда болею за ЦСКА, слежу за ним. А за «Спартак» болеют же мои родственники, а не я. «Спартак» мне интересен в контексте конкуренции в чемпионате России. В отличие от моих ближайших родственников я не болею за «Спартак». Игра «красно-белых» на определенном промежутке времени, думаю, доставляла удовольствие всем. Особенно в 90-е годы, когда командой руководил Олег Иванович Романцев.

    «Спартак» – главный соперник ЦСКА. Долгую часть карьеры я играл в «Зените», для этого клуба «Спартак» – тоже принципиальный соперник. Никакого негатива к «Спартаку» у меня нет. Это одна из самых популярных команд в стране. Но одной из топовых команд трудно назвать «Спартак» сейчас, к сожалению.

    • Широков был в «Спартаке» в 2014-2015 годах при Мурате Якине.
    • Сейчас Широков занимает пост генерального директора «Леон Сатурна» из Второй лиги.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: Metaratings

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    03.11.2024 11:41
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    Комментарии (12)
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    vvv123
    1730625203
    Не болеет за свиней, потому что он экс-зенитовец и свиням отгрузил голов немало!
    Ответить
    Интерес
    1730626659
    Как и ЦСКА,а со следующего года и "Зенит".
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    Cleaner
    1730627896
    ОТМАЗАННЫЙ...(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
    Ответить
    zigbert
    1730628633
    Да это понятно было давно. В Спартаке остался лишь его негатив и полное отсутствие дисциплины.
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    Arvlad
    1730629366
    Игрока, не сыгравшего и 20 игр, называть "экс-спартаковцем"? Ну-ну...
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    subbotaspartak
    1730631031
    Не помню его в Спартаке... значит не было... А то срам какой...
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