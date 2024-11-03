Экс-спартаковец Широков заявил, что не болеет за клуб

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков раскрыл клуб, за который болеет.

– Вы воспитанник ЦСКА. При этом люди, которые привели вас в футбол, – ваш отец и крестный – всю жизнь болели за «Спартак». Какие чувства вы испытываете к ЦСКА и «Спартаку» сейчас?

– ЦСКА как был моим родным клубом, так и остался. Я всегда болею за ЦСКА, слежу за ним. А за «Спартак» болеют же мои родственники, а не я. «Спартак» мне интересен в контексте конкуренции в чемпионате России. В отличие от моих ближайших родственников я не болею за «Спартак». Игра «красно-белых» на определенном промежутке времени, думаю, доставляла удовольствие всем. Особенно в 90-е годы, когда командой руководил Олег Иванович Романцев.

«Спартак» – главный соперник ЦСКА. Долгую часть карьеры я играл в «Зените», для этого клуба «Спартак» – тоже принципиальный соперник. Никакого негатива к «Спартаку» у меня нет. Это одна из самых популярных команд в стране. Но одной из топовых команд трудно назвать «Спартак» сейчас, к сожалению.