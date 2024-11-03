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    • Егоров – о работе КДК по Виллиану: «Я бы за него не волновался, ЦСКА умеет отбиваться»

    Егоров – о работе КДК по Виллиану: «Я бы за него не волновался, ЦСКА умеет отбиваться»

    Инсайдер Сергей Егоров поделился мнением насчет будущих разбирательств КДК в отношении защитника ЦСКА Виллиана.

    • Бразильца удалили в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2) за драку.
    • Уходя с поля, Виллиан схватил за руку судью.
    • Вероятно, КДК начнет рассматривать поведение Виллиана на следующей неделе.

    «Вижу некоторые волнения по поводу Роши у армейских болельщиков.

    Вижу оперативную работу ЦСКА по эпизоду. К моменту выхода в микст-зону у Роши (и переводчика Максима Головлева) уже была позиция для КДК (его атаковали трое спартаковцев, а он защищался и отбивался). У «Спартака» (Руслана Литвинова) такой позиции, как мне показалось, не было. ЦСКА сознательно вывел в микст «обороняющегося» бразильца, а Литвинов говорил на ходу («я не бил, я получил») и, вероятно, от себя.

    Теперь о подходе к заседаниям КДК. После известного инцидента Соболев – Роша удалены были оба (Соболев получил четыре матча, ЦСКА отбил игрока, – красная была отменена, потому что жестами, аналогичными тем, что показал Соболев, не владеющий ни русским, ни английским бразилец показывал арбитру жесты Алекса). Кроме того, в интервью Дону Фабио Алейшо после той игры Роша назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». Это тоже рассматривали, и РФС обратился в бразильский университет Сан-Паулу на кафедру спортивного права с просьбой оценить высказывание Роши.

    Там объяснили, что «это не оcкорбление, а оценка намерения cпортcмена при cовершении cтранных жеcтов во время игры. При этом в заключении написано, что выражение, возможно, было грубым и оценочным». В итоге Рошу оштрафовали на 50 тысяч рублей.

    Что тогда бросилось в глаза? ЦСКА на заседание приехал большой делегацией и одной группой во главе с гендиректором Романом Бабаевым. «Спартак» же собирался так, что Соболев опоздал на 15-20 минут, а из-за пробок добирался на метро.

    Так что я бы за Рошу тут не волновался, ЦСКА умеет отбиваться. Не удивит, если «Спартаку» найдут два-три виноватых, о которых и говорит Роша», – написал Егоров по ситуации.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    03.11.2024 10:40
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    Комментарии (5)
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    vladik12
    1730619820
    В дерби будет третий тайм. В кабинетах.
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    Интерес
    1730620559
    Будет всё "строго и справедливо"...Кто бы сомневался.Литвину три матча дисквы(один условно),Вильке-дисква до зимнего перерыва,а ещё испытательный срок до совершеннолетия новорожденной дочки.И себе-премию за труды...
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    Борис34684
    1730623046
    Что тут удивительного, любая команда будет выгораживают своего игрока, тем более при обоюдной драки.
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    subbotaspartak
    1730631837
    Ребята в основном сыты, Умеют бить копытом
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