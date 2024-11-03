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    Виллиану грозит дисквалификация на два года

    Инсайдер Сергей Егоров допустил, что Виллиана Рошу дисквалифицируют на два года за физическое воздействие на арбитра.

    • Бразилец допустил захват руки арбитра после удаления в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    «Что касается замечания по Роше, который схватил резервного арбитра за руку, то здесь возможно (статья 95 Дисциплинарного регламента) наказание по трактовкам (агрессивное поведение или оказание физического воздействия) – до 4 матчей или (оказание физического воздействия) – на срок от 6 месяцев до 2 лет», – написал Егоров.

    • 29-летний игрок стоит 6 миллионов евро.
    • У него контракт до 2027 года.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    03.11.2024 09:47
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    Комментарии (15)
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    Каратель помойников
    1730616712
    В кпз на 15 суток и хватит .. а то разошелся этот Егоров ,дисква на 2 кода,пусть Роша фуфел,но не преступник в конце концов
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    Кривая да нелёгкая
    1730617919
    Спартаковский судья сухой и Спартак позор страны
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    Интерес
    1730618910
    Можно отправить домой,на должность няньки,с сохранением оклада по контракту,ха-ха...Дадут дискву до зимнего перерыва и сто лет условно,вот и всё.Лучше бы взяли в тренеры кого-нибудь отечественного,пусть даже из "мостовых",и то будет больше толку,чем от этого унылого тела,продвигающего недофутбол. И расчистить команду от последних "звёздных и перспективных приобретений",вернув своих воспитанников,вполне сносно играющих в других клубах.С утра вчера только написал о своём сожалении о удалении из команды Бистровича.Ну как ,оппоненты,понравились все три варианта опорной зоны во вчерашнем матче,в жёлтыми карточками,дырой в центре и удалении???
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    a_who
    1730620294
    Помилуют
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    Cleaner
    1730622287
    КДК два матча дадут и забудут о Роше. На большее этот эпизод не тянет. А вот судеек КАРАСЕВА и СУХОГО года на два НУЖНО дисквалифицировать, чтобы не превращали футбол в БОИ БЕЗ ПРАВИЛ!!!...(((((((((((((((((((((((((((((((((
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    R_a_i_n
    1730622538
    Роша тот ещё урод. Грязный игрок. Чем то Вернблума напоминает. Тот каждый матч на удаление наигрывал по сути.
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    САНЁК17
    1730625204
    И Хей с ним, одного расп.. яй будет меньше
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    Alejandrrro
    1730630970
    Заголовок из разряда "Скидки до 90%"
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    rash1959
    1730636286
    А чего хотите, чувак выбил себе досрочный отпуск к дитятке малому и к жинке. Креативненько.
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    k611
    1730709190
    На такой срок маловероятно.
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