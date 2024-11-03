Виллиану грозит дисквалификация на два года

Инсайдер Сергей Егоров допустил, что Виллиана Рошу дисквалифицируют на два года за физическое воздействие на арбитра.

Бразилец допустил захват руки арбитра после удаления в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Что касается замечания по Роше, который схватил резервного арбитра за руку, то здесь возможно (статья 95 Дисциплинарного регламента) наказание по трактовкам (агрессивное поведение или оказание физического воздействия) – до 4 матчей или (оказание физического воздействия) – на срок от 6 месяцев до 2 лет», – написал Егоров.

29-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

У него контракт до 2027 года.

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