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    • Газизов – после поражения «Динамо Мх» от «Зенита»: «Судейство было хозяйским»

    Газизов – после поражения «Динамо Мх» от «Зенита»: «Судейство было хозяйским»

    Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    • У динамовцев единственный гол забил защитник Сослан Кагермазов.

    – Вначале мы вышли чуть робковато, мне показалось. Все‑таки от «Зенита» получить два гола и отыгрываться – тяжело. Тем более, у «Зенита» была поддержка своих трибун.

    Благодарен команде, что не бросили играть и продолжали бороться. У Джавада были два пальца в крови, весь второй тайм он играл с кровью в бутсе. Играли с чемпионом, ничего не скажешь. Думаю, «Зениту» в Махачкале будет намного тяжелее. Готовимся к игре с «Оренбургом».

    – Почему так долго смотрели момент с голом «Динамо»?

    – Видимо, хотели отменить гол. Мне кажется, очень долго смотрели. Для меня все было понятно. Судейство было довольно нормальным, хозяйским.

    – Серия без побед давит на игроков?

    – Неприятно, конечно. Думаю, в 15‑м туре мы поменяем тенденцию. Это футбол. Побеждает сильнейший. Сегодня «Зенит» был сильнее.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2024 21:13
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    Комментарии (3)
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    Давид59
    1730579954
    Даже не отменённый гол записал в "хозяйское судейство". Классно! Там решали сантиметры. Неужели трудно понять?
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    Cleaner
    1730581454
    Газизов, так и игра у Зенита была ХОЗЯЙСКОЙ! Динамо сильно повезло, что счет получился НЕ РАЗГРОМНЫМ!
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    vvv123
    1730584924
    Горе проигравшим, Слава победившим! - Г.Ю. Цезарь!
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