Газизов – после поражения «Динамо Мх» от «Зенита»: «Судейство было хозяйским»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

У динамовцев единственный гол забил защитник Сослан Кагермазов.

– Вначале мы вышли чуть робковато, мне показалось. Все‑таки от «Зенита» получить два гола и отыгрываться – тяжело. Тем более, у «Зенита» была поддержка своих трибун.

Благодарен команде, что не бросили играть и продолжали бороться. У Джавада были два пальца в крови, весь второй тайм он играл с кровью в бутсе. Играли с чемпионом, ничего не скажешь. Думаю, «Зениту» в Махачкале будет намного тяжелее. Готовимся к игре с «Оренбургом».

– Почему так долго смотрели момент с голом «Динамо»?

– Видимо, хотели отменить гол. Мне кажется, очень долго смотрели. Для меня все было понятно. Судейство было довольно нормальным, хозяйским.

– Серия без побед давит на игроков?

– Неприятно, конечно. Думаю, в 15‑м туре мы поменяем тенденцию. Это футбол. Побеждает сильнейший. Сегодня «Зенит» был сильнее.