Губернатор Самарской области назвал задачу для «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны вести борьбу за места в топ-6 РПЛ.

«Ни о каком вылете в ФНЛ не может быть и речи. Команда должна становиться сильнее и бороться за место в шестeрке», – сказал Федорищев.

По словам губернатора, сейчас ведeтся ревизия финансово-хозяйственной деятельности клуба. По еe итогам могут быть приняты управленческие и кадровые решения. Но это не касается главного тренера Игоря Осинькина, который точно будет работать до конца сезона.

Федорищев пояснил, что бюджетные деньги будут перенаправляться на развитие – в частности, ремонт базы. Предварительно согласован бюджет в 500 миллионов рублей. Ведется поиск нового титульного спонсора для клуба, он может появиться ориентировочно к марту.