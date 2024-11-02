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    • Губернатор Самарской области назвал задачу для «Крыльев Советов»

    Губернатор Самарской области назвал задачу для «Крыльев Советов»

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны вести борьбу за места в топ-6 РПЛ.

    «Ни о каком вылете в ФНЛ не может быть и речи. Команда должна становиться сильнее и бороться за место в шестeрке», – сказал Федорищев.

    По словам губернатора, сейчас ведeтся ревизия финансово-хозяйственной деятельности клуба. По еe итогам могут быть приняты управленческие и кадровые решения. Но это не касается главного тренера Игоря Осинькина, который точно будет работать до конца сезона.

    Федорищев пояснил, что бюджетные деньги будут перенаправляться на развитие – в частности, ремонт базы. Предварительно согласован бюджет в 500 миллионов рублей. Ведется поиск нового титульного спонсора для клуба, он может появиться ориентировочно к марту.

    • Осинькин тренирует «Крылья Советов» с 2020 года.
    • На данный момент команда занимает 10-е место в РПЛ с 12 очками после 13 туров.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.11.2024 18:04
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