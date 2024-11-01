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    Боярский объяснил, чем важен матч сборной России с Брунеем

    Артист Михаил Боярский высказался о целесообразности товарищеской встречи между сборными России и Брунея.

    «Дело в том, что это зависит не от футболистов, а от руководства, от того, как они хотят внедрить нашу сборную в общемировой процесс. Это важно.

    Если стоит вопрос о престиже нашей команды, то, наверное, имеет смысл играть, чтобы подтвердить свою состоятельность на мировой арене.

    С чего-то же надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике», – заявил Боярский.

    • Матч должен состояться 15 ноября в Краснодаре.
    • Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
    • Также у России запланирована игра с Сирией в Волгограде 19 ноября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2024 15:45
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    Комментарии (13)
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    subbotaspartak
    1730466670
    Каналья!
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    NewLife
    1730469123
    Сервильность и лизоблюдство, гадко такое читать(
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    Oleg-Gazza
    1730472872
    Как говорится! Каждый должен заниматься своим делом!
    Ответить
    ...уефан
    1730473003
    ...лучше, Каналья просипел в трубку, что не может говорить, голос сел...
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    САДЫЧОК
    1730476554
    Эта шляпа просто смех! Футбол и предатель Зенита не совместимы если серьезно- то этой шляпе нужно учить сына который инициатор отьема пенсий!
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    Хулиганин
    1730479883
    В чем-то прав Д'артаньян. Это зависит от РФС. И нужно только им. Если Дюкову только некий престиж, то целая шайка ушлепанов кормится в федерации. Если матчей не будет и их могут подсократить.
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