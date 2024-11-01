Боярский объяснил, чем важен матч сборной России с Брунеем

Артист Михаил Боярский высказался о целесообразности товарищеской встречи между сборными России и Брунея.

«Дело в том, что это зависит не от футболистов, а от руководства, от того, как они хотят внедрить нашу сборную в общемировой процесс. Это важно.

Если стоит вопрос о престиже нашей команды, то, наверное, имеет смысл играть, чтобы подтвердить свою состоятельность на мировой арене.

С чего-то же надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике», – заявил Боярский.