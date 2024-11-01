Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис: «ЦСКА может расшатать кресло под Станковичем»

    Канчельскис: «ЦСКА может расшатать кресло под Станковичем»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

    • Игра состоится завтра, 2 ноября.

    «Фаворитом матча назову ЦСКА, все-таки команда играет дома. Да и сейчас «армейцы» выглядят лучше «Спартака». ЦСКА вполне может расшатать кресло под Деяном Станковичем. Поражение в дерби болельщики могут не простить», – сказал Канчельскис.

    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • «Спартак» располагается на 2 строчки ниже.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Амарал просмотрит для «Спартака» белорусского вратаря 5
    Вердикт ЭСК по удалению Литвинова в матче с ЦСКА 11
    Широков подтвердил, что «Спартак» стал середняком 13
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Krics
    1730466547
    Спартак может расшатать кресло под Николичем,гений логики,ихмо. Пусть победит сильнейший в черной и бескомпромиссной игре,пусть попадают Болельщиков,ихмо.
    Ответить
    Krics
    1730466606
    Честной
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730467055
    Складывается реально ощущение,без всякой иронии,что все спикеры,которых спрашивают про Спартак,не совсем адекватны. В медицинском смысле слова
    Ответить
    Интерес
    1730467662
    Оба команд свой труба шатал! Остальное узнаем после финального свистка+ время,необходимое для принятия успокаивающей дозы "чего-то" руководителем
    Ответить
    ...уефан
    1730469666
    ...интересно, а кого из тренеров, при любом раскладе в турнирной таблице, ушатать невозможно?... Кто - неушатаемый?)...
    Ответить
    Лицом_на_клаве
    1730473998
    По весне выгонят очередного физрука.
    Ответить
    Борис34684
    1730474049
    Вот второго ноября и посмотрим, кто и чьё кресло будет шатать.
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1730480684
    Там давно под психопатом кресло шатается
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 