Канчельскис: «ЦСКА может расшатать кресло под Станковичем»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

Игра состоится завтра, 2 ноября.

«Фаворитом матча назову ЦСКА, все-таки команда играет дома. Да и сейчас «армейцы» выглядят лучше «Спартака». ЦСКА вполне может расшатать кресло под Деяном Станковичем. Поражение в дерби болельщики могут не простить», – сказал Канчельскис.

ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

«Спартак» располагается на 2 строчки ниже.

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