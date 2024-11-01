Генич высказался о конфликте Карпина и Черданцева

Константин Генич высказался о ситуации с критикой главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным работы комментаторов, на которую отреагировал Георгий Черданцев.

«Джорджио все правильно сказал. Но он сказал про компетентность, его задело, что Карпин вел себя как с футболистами в раздевалке. Могу понять и Карпина, и Георгия Владимировича.

Можно было сделать чуть аккуратнее, один на один, но это давняя история. Но если у Черданцева это засело, а Карпин это помнит, раз вспоминает на подкасте у Феди Смолова, Георгий Владимирович вправе был так отреагировать», – сказал Генич.