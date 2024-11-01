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    Генич высказался о конфликте Карпина и Черданцева

    Константин Генич высказался о ситуации с критикой главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным работы комментаторов, на которую отреагировал Георгий Черданцев.

    «Джорджио все правильно сказал. Но он сказал про компетентность, его задело, что Карпин вел себя как с футболистами в раздевалке. Могу понять и Карпина, и Георгия Владимировича.

    Можно было сделать чуть аккуратнее, один на один, но это давняя история. Но если у Черданцева это засело, а Карпин это помнит, раз вспоминает на подкасте у Феди Смолова, Георгий Владимирович вправе был так отреагировать», – сказал Генич.

    • Карпин в подкасте у Федора Смолова сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Черданцев не согласился с критикой Карпина и заявил, что не готов выслушивать претензии некомпетентных в данной профессии людей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2024 09:16
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    Комментарии (14)
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    Борис34684
    1730445719
    Все не уймутся барышни с газпром тв, хватит уж свое гамно распинывать во все стороны.
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    k611
    1730445929
    Буря в стакане воды. Заняться что ли больше не чем.
    Ответить
    Интерес
    1730450530
    Зверопитомник возбудился-не остановишь.
    Ответить
    andr45
    1730451595
    «Джорджио »? Как же все эти Котэ и прочая подзаборная шпана ненавидит Россию и все русское) Как они готовы отса..ывать причинные места брунейцам и прочим иносранцам, взахлеб глотая их детородную жидкость)
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    Питерский князь
    1730451800
    В последнее время стало много Карпина, задолбал.
    Ответить
    NewLife
    1730452204
    Хорошо, что ты все объяснил, плохо, что я ни хера не понял))
    Ответить
    Sergey--google
    1730467043
    Шел бы ты геничетелло вместе с джорджио дворы и сортиры убирать. Т.е. заниматься своими прямыми обязанностями по характеру и талантам
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    Андрей-Прокопьев-yandex
    1730468168
    Комментаторы на тв спорт посредственность.
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    zigbert
    1730469379
    Еще бы Генич не стал защищать своего товарища по цеху.
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    crf575757
    1730483783
    Генич в своё время продался Спартаку за красную курточку, а ростовские люди над ним посмеялись,вот он с тех пор ненавидит РОСТОВ , жалкий. А Черданцев вообще самый отвратный комментатор, одни амбиции, профессионализм напрочь отсутствует, слушать его вообще невозможно. Несет всякую чушь во время репортажа,поэтому все и выключают звук!!!
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