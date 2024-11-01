Генич высказался о конфликте Карпина и Черданцева

Константин Генич высказался о ситуации с критикой главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным работы комментаторов, на которую отреагировал Георгий Черданцев.
«Джорджио все правильно сказал. Но он сказал про компетентность, его задело, что Карпин вел себя как с футболистами в раздевалке. Могу понять и Карпина, и Георгия Владимировича.
Можно было сделать чуть аккуратнее, один на один, но это давняя история. Но если у Черданцева это засело, а Карпин это помнит, раз вспоминает на подкасте у Феди Смолова, Георгий Владимирович вправе был так отреагировать», – сказал Генич.
- Карпин в подкасте у Федора Смолова сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
- Черданцев не согласился с критикой Карпина и заявил, что не готов выслушивать претензии некомпетентных в данной профессии людей.