Месси рассказал, как адаптировался к МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что изменил свой стиль игры для адаптации в МЛС.
«Я изменил свой стиль игры в соответствии с моментом, ситуацией и своим возрастом. Постепенно я приспосабливаюсь ко всему.
Я начал переосмысливать себя и адаптироваться к новой для себя лиге. С самого начала я чувствовал себя очень комфортно», – сказал 37-летний Месси.
- Аргентинец перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года.
- В этом году Месси провел 20 матчей за клуб, забил 20 голов, отдал 11 передач.
- «Интер Майами» занял первое место по итогам регулярного чемпионата МЛС, что позволит команде сыграть на клубном чемпионате мира-2025.