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    Месси рассказал, как адаптировался к МЛС

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что изменил свой стиль игры для адаптации в МЛС.

    «Я изменил свой стиль игры в соответствии с моментом, ситуацией и своим возрастом. Постепенно я приспосабливаюсь ко всему.

    Я начал переосмысливать себя и адаптироваться к новой для себя лиге. С самого начала я чувствовал себя очень комфортно», – сказал 37-летний Месси.

    • Аргентинец перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года.
    • В этом году Месси провел 20 матчей за клуб, забил 20 голов, отдал 11 передач.
    • «Интер Майами» занял первое место по итогам регулярного чемпионата МЛС, что позволит команде сыграть на клубном чемпионате мира-2025.

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    Источник: ESPN

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    01.11.2024 08:58
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