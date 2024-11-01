Губерниев высказался о проблемах Карпина в «Ростове»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что раз Валерий Карпин работает в России, то берет на себя все логистические риски, связанные с выступлениями «Ростова».

«Многие говорят о логистических проблемах «Ростова». Но Валерий Георгиевич Карпин несмотря на то что он гражданин ЕС, работает в России. А значит, берeт на себя все риски. В данном случае – логистические.

Он же тренирует не на своей родине, в Эстонии, например, где можно пешком дойти от одного города до другого. И в Испании он тоже не тренирует.

Тут уж, как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж, вспоминая великий и могучий, который, как известно, не только нам, но и Валерию Карпину поддержка и опора. А особенно футбольным комментаторам, которых я искренне хочу поддержать, потому что они ребята талантливые и очень, как выяснилось, ранимые», – написал Губерниев.