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    Губерниев высказался о проблемах Карпина в «Ростове»

    Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что раз Валерий Карпин работает в России, то берет на себя все логистические риски, связанные с выступлениями «Ростова».

    «Многие говорят о логистических проблемах «Ростова». Но Валерий Георгиевич Карпин несмотря на то что он гражданин ЕС, работает в России. А значит, берeт на себя все риски. В данном случае – логистические.

    Он же тренирует не на своей родине, в Эстонии, например, где можно пешком дойти от одного города до другого. И в Испании он тоже не тренирует.

    Тут уж, как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж, вспоминая великий и могучий, который, как известно, не только нам, но и Валерию Карпину поддержка и опора. А особенно футбольным комментаторам, которых я искренне хочу поддержать, потому что они ребята талантливые и очень, как выяснилось, ранимые», – написал Губерниев.

    • «Ростов» занимает 9-е место в РПЛ с 13 очками.
    • Команда не выигрывает 7 матчей подряд во всех турнирах и 6 игр подряд в РПЛ.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.11.2024 08:18
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    shahor
    1730440501
    Я не являюсь поклонником Карпина.Скорее наоборот.Но то,что несёт о нём Губерниев настолько мерзко,что просто диву даёшься.Получается,что Карпин-иностранец,не выступавший за сборную России.Такой вывод может сделать любой читатель незнакомый со спецификой футбола.И такие губерниевы сейчас в фоворе во многих сферах нашей жизни...
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    sochi-2013
    1730442929
    Везде брал чемпионство, а с Ростовом - облом. (по заголовку) В статье набор буквОВ, но кто-то из этого смог еще и выводы сделать.
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    Taps
    1730447780
    Карпину давно пора дуть в Эстонию.
    Ответить
    Интерес
    1730450236
    Недавнему "физруку" Мусаеву не так сильно мешает?
    Ответить
    Питерский князь
    1730452657
    Да здравствует Карпин, гражданин ЕС, спасибо, что работаешь у нас. Без него, мы, как без воздуха! :))))
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    Борис34684
    1730454730
    Похоже проблемы больше у газпромотелевизионной братии говорилок, раз так Карпин опрометчиво и не осторожно наступил на их пречинное место. Не знал бы, что большая жердь подумал бы, что ребёнок обиделся.
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    Zoge
    1730474031
    Оперируют они хорошо,выхаживают плохо!
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    James--google
    1730543506
    Постарайтесь наконец публиковать серьёзных и умных аналитиков, а не горластого болвана-губршлепа Губерниева!
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    СПОРТ 21 века
    1730589400
    "Хочешь работать в России - помогай вне гласно Зениту" (Медведев перед золотым матчем Зенита с Ростовом в Санкт-Петербурге). Поэтому Валере сложно. Хочется много что сказать, в том числе и про российское судейство, но нельзя. Иначе отстранят не только на год, но и на всю жизнь. А кем может пойти работать футбольный человек? Валерий больше многих в футболе знает и понимает, чем эти эксперты и журналисты. Господа, не вам, как говорится, о нём говорить и его судить. Мужик, который верен себе и чисто своим убеждением, как минимум, достоин уважения.
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