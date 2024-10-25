Анчелотти объяснил падение результативности Беллингема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, с чем связано ухудшение статистических показателей Джуда Беллингема.

В прошлом сезоне английский полузащитник забил 23 гола и сделал 13 ассистов в 42 матчах.

В этом сезоне в его активе 3 результативных передачи в 10 играх.

«У Джуда все хорошо, он в хорошем состоянии и прогрессирует. Его работа очень важна, мы много раз говорили ему об этом.

В прошлом сезоне мы потеряли важного бомбардира в лице Карима Бензема, и заменой стали голы в том числе Беллингема. Сейчас же у нас есть нападающий, способный забить 40 мячей», – заявил Анчелотти.