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    Анчелотти объяснил падение результативности Беллингема

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, с чем связано ухудшение статистических показателей Джуда Беллингема.

    • В прошлом сезоне английский полузащитник забил 23 гола и сделал 13 ассистов в 42 матчах.
    • В этом сезоне в его активе 3 результативных передачи в 10 играх.

    «У Джуда все хорошо, он в хорошем состоянии и прогрессирует. Его работа очень важна, мы много раз говорили ему об этом.

    В прошлом сезоне мы потеряли важного бомбардира в лице Карима Бензема, и заменой стали голы в том числе Беллингема. Сейчас же у нас есть нападающий, способный забить 40 мячей», – заявил Анчелотти.

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    Источник: Marca

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