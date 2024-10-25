«Краснодар» готов заплатить 6 миллионов евро за Жоао Марсело

«Краснодар» сделал предложение «Крузейро» о покупке 24-летнего защитника Жоао Марсело.
По информации RTI Esporte, российский клуб готов заплатить за трансфер 6 миллионов евро. Игроку предложат подписать трехлетний контракт.
Летом «Краснодар» уже пытался приобрести Марсело, но тогда стороны не смогли договориться о размере компенсации.
- Действующее соглашение бразильца с «Крузейро» рассчитано до конца 2028 года.
- В этом году защитник провел 45 матчей за клуб, сделал 3 передачи и получил 8 желтых карточек.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.