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    • «Краснодар» готов заплатить 6 миллионов евро за Жоао Марсело

    «Краснодар» готов заплатить 6 миллионов евро за Жоао Марсело

    «Краснодар» сделал предложение «Крузейро» о покупке 24-летнего защитника Жоао Марсело.

    По информации RTI Esporte, российский клуб готов заплатить за трансфер 6 миллионов евро. Игроку предложат подписать трехлетний контракт.

    Летом «Краснодар» уже пытался приобрести Марсело, но тогда стороны не смогли договориться о размере компенсации.

    • Действующее соглашение бразильца с «Крузейро» рассчитано до конца 2028 года.
    • В этом году защитник провел 45 матчей за клуб, сделал 3 передачи и получил 8 желтых карточек.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

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    Источник: RTI Esporte

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    Сегодня, 16:17
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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1729862615
    Хочем сделать не защиту а симент...
    Ответить
    ZAITZEFF2011
    1729867920
    А как же собственные воспитанники?
    Ответить
    Semenycch
    1729871121
    Классный центральный защитник!
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