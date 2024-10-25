«Краснодар» готов заплатить 6 миллионов евро за Жоао Марсело

«Краснодар» сделал предложение «Крузейро» о покупке 24-летнего защитника Жоао Марсело.

По информации RTI Esporte, российский клуб готов заплатить за трансфер 6 миллионов евро. Игроку предложат подписать трехлетний контракт.

Летом «Краснодар» уже пытался приобрести Марсело, но тогда стороны не смогли договориться о размере компенсации.