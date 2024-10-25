В «Акроне» объяснили, почему решили подписать Дзюбу

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян рассказал о переходе в команду нападающего Артема Дзюбы в предпоследний день работы трансферного окна.

– Трансфер безусловно заметный, но каждый пришедший в это окно футболист важен для нас, потому что на поле играет и достигает результата команда.

– Ещe в августе генеральный директор клуба Алексей Власов рассказывал, что Дзюбы нет в лонг-листе. Что изменилось за этот период?

– Как я уже говорил ранее, к предметным переговорам мы приступили в предпоследний день дозаявочного периода. Уровень Артема не поддается сомнению. Обсуждая его кандидатуру, мы по совокупности факторов решили пригласить его в команду.

Мы довольны тем, как он проявляет себя на поле и вне его. Артем – большой профессионал, сильный футболист и пример для наших молодых игроков.

– Что было самым сложным в ведении переговоров с Дзюбой? Были ли особенные требования с его стороны?

– Особых сложностей не было. Мы рассказали Артему о клубе, наших принципах работы, о том, как строилась команда, что считаем важным в совместной работе. Придя к полному пониманию с обеих сторон, пожали руки.

– У Дзюбы противоречивая репутация. Не было сомнения перед тем, как его подписывать?

– Мы анализируем каждый наш трансфер с разных сторон. Артeм – настоящий профессионал. Достаточно открытый, общается с журналистами, болельщиками. А мотивация на футбольном поле у него серьезная. Так что сомнений у нас нет.

– Что изменилось с приходом Дзюбы внутри команды?

– С футбольной точки зрения мы обрели серьезный опыт как в целом в команде, так и в атакующей линии, это полезно для текущего уровня команды и для отдельно взятых игроков, которые могут повышать свой уровень в тренировочном процессе рядом с сильным футболистом.

– Нет ли риска, что авторитет Дзюбы будет выше, чем авторитет главного тренера? И как сам Дзюба относится к субординации и тому, что выделяется на фоне остальных футболистов команды?

– Авторитет Тедеева неоспорим. А Артем опытный лидер, который с уважением относится к главному тренеру и установленным клубным процессам.

– Как воспринял Заур Тедеев возможность подписания Дзюбы?

– Главный тренер с воодушевлением воспринял возможность пригласить Артема в команду.