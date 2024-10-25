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    В «Акроне» объяснили, почему решили подписать Дзюбу

    Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян рассказал о переходе в команду нападающего Артема Дзюбы в предпоследний день работы трансферного окна.

    – Трансфер безусловно заметный, но каждый пришедший в это окно футболист важен для нас, потому что на поле играет и достигает результата команда.

    – Ещe в августе генеральный директор клуба Алексей Власов рассказывал, что Дзюбы нет в лонг-листе. Что изменилось за этот период?

    – Как я уже говорил ранее, к предметным переговорам мы приступили в предпоследний день дозаявочного периода. Уровень Артема не поддается сомнению. Обсуждая его кандидатуру, мы по совокупности факторов решили пригласить его в команду.

    Мы довольны тем, как он проявляет себя на поле и вне его. Артем – большой профессионал, сильный футболист и пример для наших молодых игроков.

    – Что было самым сложным в ведении переговоров с Дзюбой? Были ли особенные требования с его стороны?

    – Особых сложностей не было. Мы рассказали Артему о клубе, наших принципах работы, о том, как строилась команда, что считаем важным в совместной работе. Придя к полному пониманию с обеих сторон, пожали руки.

    – У Дзюбы противоречивая репутация. Не было сомнения перед тем, как его подписывать?

    – Мы анализируем каждый наш трансфер с разных сторон. Артeм – настоящий профессионал. Достаточно открытый, общается с журналистами, болельщиками. А мотивация на футбольном поле у него серьезная. Так что сомнений у нас нет.

    – Что изменилось с приходом Дзюбы внутри команды?

    – С футбольной точки зрения мы обрели серьезный опыт как в целом в команде, так и в атакующей линии, это полезно для текущего уровня команды и для отдельно взятых игроков, которые могут повышать свой уровень в тренировочном процессе рядом с сильным футболистом.

    – Нет ли риска, что авторитет Дзюбы будет выше, чем авторитет главного тренера? И как сам Дзюба относится к субординации и тому, что выделяется на фоне остальных футболистов команды?

    – Авторитет Тедеева неоспорим. А Артем опытный лидер, который с уважением относится к главному тренеру и установленным клубным процессам.

    – Как воспринял Заур Тедеев возможность подписания Дзюбы?

    – Главный тренер с воодушевлением воспринял возможность пригласить Артема в команду.

    • 36-летний Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента.
    • Он провел за тольяттинский клуб 6 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.

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    Источник: Metaratings.ru

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