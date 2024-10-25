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    Генич поделился впечатлениями от общения с Черенковым

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как в молодости общался с легендой «Спартака» Федором Черенковым.

    «Мне повезло общаться с Федором Федоровичем лично. Он был тренером в дубле «Спартака», я был молодым, перспективным, юным, наивным игроком.

    Я играл на той же позиции, что и Федор Федорович, поэтому он часто ко мне обращался по тем или иным вопросам. Черенков всегда аккуратно, скромно, мягко, воспитанно подсказывал по тем или иным эпизодам. «Вот здесь можно было сыграть помягче, попроще. Вот здесь, Константин, можно было отдать пас поперек, а не назад».

    Общение с ним – это школа. Удивительное чувство, когда такая глыба в футбольном смысле с тобой общается вот так скромно. Даже опасаясь тебя обидеть. Может, хотелось даже больше жесткости. Нет, он был чрезвычайно мягок.

    Я сам себе завидую, что мне повезло соприкоснуться с такой легендарной личностью, как Федор Черенков», – сказал Генич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Питерский князь
    1729857459
    Если он был мягким и деликатным, как же так получился луноман Говнич?
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