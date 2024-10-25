Смородская поддержала позицию Карпина по комментаторам

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывание главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о футбольных комментаторах.
– Мне нравятся далеко не все комментаторы, абсолютно согласна с Карпиным.
Некоторым комментаторам не интересен футбол, им интересно то, что они прочитали в газетах, может, неделю назад, может, год. И вот рассказывают свои байки, а тут случился гол – ну и ладно.
Такие комментаторы есть, и, к сожалению, их много. Очень мало кого хочется слушать. Не хочу называть фамилий ни с той ни с другой стороны, хотя я прекрасно всех знаю. Иногда жалею, что нет многих, кого я любила раньше.
– И все же, можете назвать лучшего комментатора страны по вашему мнению?
– Хорошим считаю Генича, но я не отдала бы голову, что он лучший комментатор страны. Есть еще хорошие.
Ранее Карпин критически оценил уровень комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».
- Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
- Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.