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    Смородская поддержала позицию Карпина по комментаторам

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывание главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о футбольных комментаторах.

    – Мне нравятся далеко не все комментаторы, абсолютно согласна с Карпиным.

    Некоторым комментаторам не интересен футбол, им интересно то, что они прочитали в газетах, может, неделю назад, может, год. И вот рассказывают свои байки, а тут случился гол – ну и ладно.

    Такие комментаторы есть, и, к сожалению, их много. Очень мало кого хочется слушать. Не хочу называть фамилий ни с той ни с другой стороны, хотя я прекрасно всех знаю. Иногда жалею, что нет многих, кого я любила раньше.

    – И все же, можете назвать лучшего комментатора страны по вашему мнению?

    – Хорошим считаю Генича, но я не отдала бы голову, что он лучший комментатор страны. Есть еще хорошие.

    Ранее Карпин критически оценил уровень комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

    • Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (10)
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    Spartak_forv@
    1729856624
    Они ещё после Карпина не обтекли,а тут ещё и Смородская)
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    Красногвардейчик
    1729857160
    И вот рассказывают свои байки, а тут случился гол – ну и ладно. ======================= Кстати, она права...помню как то Генич коментировал матч, а собеседником не помню кто был...так вот, они так увлечённо общались друг с другом обо всём, только не о футболе, что пропустили гол)) Собеседник говорит Геничу...слыш, по моему гол, тот отвечает....,,да, прекрасная комбинация, которая завершилось голом, но я продолжу свою мысль,,)) И опять пошёл чесать, чуть ли не какие платья и ноги у Бузовой и Орзул))
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    АлексМак
    1729857790
    .. я лично, также согласен с их мнением. Создают видимость многие коментаторы, ведь говорить нужно, а сказать нечего, вот и начинают нести ахинею, без включения мозгов, или ещё хуже,- то, о чём вообще нежелательно вещать в прямом эфире, иначе электорат не так поймёт...
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    The only one
    1729858189
    опять пойдёт "благородный" гнев то недокомментаторов. ждём вторую серию...
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    Горловский
    1729858462
    Эта баба что разбирается в футболе???
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    subbotaspartak
    1729864309
    Смотрю под разную музыку: Шансон, Любэ, Чайковский, Классика рок-н-рола, Бони М, Шисгару включал на 2 часа и прочее...
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    Горловский
    1729866165
    Из современных лучший был Юрий Розанов. ИМХО.
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    BarStep
    1729866432
    Генич?! Генич - он же самый смог из всего матчевского набора болтунов (не поднимается рука написать комментаторов)… От этих болтунов можно услышать всё что угодно, за исключением кто играет и во что они играют :)
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