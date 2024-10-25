Российский футболист рассказал, что без сомнения решился на переезд в США

Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса 23-летний Павел Дашин рассказал о решении переехать в США.

«На переезд решился сразу, моментально. Увидел эту возможность и понял, что это круто. Не сомневался и не рассматривал никаких вариантов в России. Переезд в США – это что-то новое и интересное. Я без сомнений решил газовать [смеeтся]!

Родители не переехали со мной в Америку. Они остались в Краснодаре. Россиянам трудно получить туристическую визу, а студенческую выдают нормально. У меня также есть брат и сестра – они тоже в Краснодаре», – сказал Дашин.