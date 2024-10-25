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    • Российский футболист рассказал, что без сомнения решился на переезд в США

    Российский футболист рассказал, что без сомнения решился на переезд в США

    Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса 23-летний Павел Дашин рассказал о решении переехать в США.

    «На переезд решился сразу, моментально. Увидел эту возможность и понял, что это круто. Не сомневался и не рассматривал никаких вариантов в России. Переезд в США – это что-то новое и интересное. Я без сомнений решил газовать [смеeтся]!

    Родители не переехали со мной в Америку. Они остались в Краснодаре. Россиянам трудно получить туристическую визу, а студенческую выдают нормально. У меня также есть брат и сестра – они тоже в Краснодаре», – сказал Дашин.

    • Футболист переехал в США в 2020 году.
    • Дашин провел 3 матча за «Краснодар-3» во Второй лиге в 2018 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1729847707
    Ничё,сынок,со временем всех перетянешь.Только правильный политический выбор сделай,и за языком следи.А то поставишь,ненароком,не на того "Боливара",и он тебя не вывезет...
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    ...уефан
    1729848251
    ...Паша-Даша - "Встречайте, Штаты, я вся ваша!"...
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    Айболид
    1729849841
    Где вообще откопали информацию об это "звезде" ? Он ведь если станет посуду мыть в местной бигмачнице , вместо игры за иллинойскую учагу , ничего не поменяется . Ни в его жизни , ни в чьей либо ещё .
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    The only one
    1729850208
    Парень понял, что он весьма посредственный футболист и у нас ему ничего не светит. Вовремя сориентировался и ухватился за единственный шанс. Молодец. Удачи.
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    Plyash
    1729852474
    Колесуй отсель,говно зелёное,коли "понял,что это круто." Только вот возвращаться ещё "круче" не будет?
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