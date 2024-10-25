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    • Губерниев – о критике комментаторов Карпиным: «Он знает цех изнутри и знает, о чeм говорит»

    Губерниев – о критике комментаторов Карпиным: «Он знает цех изнутри и знает, о чeм говорит»

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике в адрес футбольных коллег со стороны главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

    «Валерий Карпин относится к футбольным комментаторам уважительно – это факт. Но мне кажется, что это огромная ответственность для футбольных комментаторов, когда такие люди что-то советуют. Мне кажется, здесь надо соглашаться, а если уж идти своим путeм, то делать свою работу безукоризненно.

    Понятное дело, что Карпин знает цех изнутри и знает, о чeм говорит. Но здесь я хочу тем не менее футбольных комментаторов взять под защиту, потому что они прекрасны. У меня в этом смысле есть своя методика работы с великими футбольными людьми, и могу сказать, что всем им очень это всe нравилось и нравится, поэтому они ко мне на эфир приходят», – сказал Губерниев.

    • Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1729847358
    Скользкий угорь Губерниев: и нашим и вашим...
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    ...уефан
    1729848721
    ...и многозначительно, оттопырив губу, поднял палец, указывая, куда-то вверх...
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