Губерниев – о критике комментаторов Карпиным: «Он знает цех изнутри и знает, о чeм говорит»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике в адрес футбольных коллег со стороны главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Валерий Карпин относится к футбольным комментаторам уважительно – это факт. Но мне кажется, что это огромная ответственность для футбольных комментаторов, когда такие люди что-то советуют. Мне кажется, здесь надо соглашаться, а если уж идти своим путeм, то делать свою работу безукоризненно.

Понятное дело, что Карпин знает цех изнутри и знает, о чeм говорит. Но здесь я хочу тем не менее футбольных комментаторов взять под защиту, потому что они прекрасны. У меня в этом смысле есть своя методика работы с великими футбольными людьми, и могу сказать, что всем им очень это всe нравилось и нравится, поэтому они ко мне на эфир приходят», – сказал Губерниев.