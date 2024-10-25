Российский футболист рассказал, что ему не нравится в США

Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса 23-летний Павел Дашин рассказал о безопасности в месте его проживания.

– Что с безопасностью в США?

– Это как раз то, что касается минусов. В университете всe безопасно и классно. Есть университетская полиция. Плюс мы живeм в хорошем месте, где ничего не случается. Вообще, мне не нравится, что в США оружие в открытом доступе. Это большой минус.