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    Российский футболист рассказал, что ему не нравится в США

    Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса 23-летний Павел Дашин рассказал о безопасности в месте его проживания.

    – Что с безопасностью в США?

    – Это как раз то, что касается минусов. В университете всe безопасно и классно. Есть университетская полиция. Плюс мы живeм в хорошем месте, где ничего не случается. Вообще, мне не нравится, что в США оружие в открытом доступе. Это большой минус.

    • Дашин переехал в США в 2020 году.
    • Он провел 3 матча за «Краснодар-3» во Второй лиге в 2018 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1729847598
    КАк говорила сопровождающая группу во Францию экскурсовод :Обожаю Францию и не перевариваю французов. Так и тут. "Университетская полиция...". Про Абхазию тоже можно сказать,что там здорово отдыхать,если у тебя начальник местной полиции-кунак.
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    FCSpartakM
    1729849443
    У тебя буквально копы в кампусе, а ты сцышь из-за оружия на улицах.
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    NewLife
    1729850794
    Попробуй купить в этом открытом доступе)))
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    Питерский князь
    1729851076
    Из того что ему там не нравится: здесь много американцев, вот бы было побольше русских. Даёшь в Америку русских. Почистим РФ, отправим в Америку всех русских таджиков, азерботов и т.д... Всю элиту в америку, в страну возможностей. :))))
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    BRO_football
    1729853127
    Так в этом и безопасность. У всех есть оружие, а значит любой может дать преступнику пулю в лоб. Нам в России до такого уровня безопасности ещё далеко. Все же помнят скулшутинг? А у них есть университетская полиция.
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