Воспитанник «Краснодара» охарактеризовал Галицкого тремя словами

Воспитанник «Краснодара», игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал о президенте «быков» Сергее Галицком.
«Он меня знал, но с глазу на глаз ни разу не общались. Галицкий часто прилетал в академию на вертолeте и садился на одно из полей. Постоянно посещал тренировки, ходил на игры молодeжек. Мне он показался очень открытым человеком, сильным и волевым. Очень его уважаю. Благодарен Сергею Николаевичу за то, что он создал, и за то, что было вложено в меня», – сказал Дашин.
- Галицкий основал «Краснодар» 22 февраля 2008 года.
- 23-летний Дашин провел 3 матча за «Краснодар-3» во Второй лиге в 2018 году.