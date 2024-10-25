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    • Воспитанник «Краснодара» охарактеризовал Галицкого тремя словами

    Воспитанник «Краснодара» охарактеризовал Галицкого тремя словами

    Воспитанник «Краснодара», игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал о президенте «быков» Сергее Галицком.

    «Он меня знал, но с глазу на глаз ни разу не общались. Галицкий часто прилетал в академию на вертолeте и садился на одно из полей. Постоянно посещал тренировки, ходил на игры молодeжек. Мне он показался очень открытым человеком, сильным и волевым. Очень его уважаю. Благодарен Сергею Николаевичу за то, что он создал, и за то, что было вложено в меня», – сказал Дашин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Питерский князь
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    Админы разучились считать или страдают дисликсией.
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    The only one
    1729847272
    Пожалуй единственный миллиардер в стране которого уважают без всякого лизоблюдства.
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