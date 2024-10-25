Воспитанник «Краснодара» охарактеризовал Галицкого тремя словами

Воспитанник «Краснодара», игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал о президенте «быков» Сергее Галицком.

«Он меня знал, но с глазу на глаз ни разу не общались. Галицкий часто прилетал в академию на вертолeте и садился на одно из полей. Постоянно посещал тренировки, ходил на игры молодeжек. Мне он показался очень открытым человеком, сильным и волевым. Очень его уважаю. Благодарен Сергею Николаевичу за то, что он создал, и за то, что было вложено в меня», – сказал Дашин.