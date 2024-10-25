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    • В «Лас-Пальмасе» прокомментировали информацию об интересе к Виллиану Жозе

    В «Лас-Пальмасе» прокомментировали информацию об интересе к Виллиану Жозе

    Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Хельгера высказался о возможности приобретения нападающего «Спартака» Виллиана Жозе.

    «Информация о возможной покупке нападающего «Спартака» Жозе не соответствует действительности. Мы не рассматриваем его покупку», – сказал Хельгера.

    • Ранее издание Todofichajes сообщало об интерес испанского клуба к 32-летнему бразильцу.
    • Виллиан Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года.
    • Он провел в этом сезоне 11 матчей и забил 1 гол.
    • Действующий контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1729843082
    В Буркина Фасо прокомментировали информацию об интересе к покупке синит-экспресса - информация не соответствует действительности, мы считаем ниже своего достоинства покупать всякое помойное говно.
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    Мордаванин
    1729845186
    зря хамон получился бы великолепный
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    alefreddy
    1729855002
    ждем реализацию через 2-3 игры по словам Игнатова а дальше в путь и даже не регионов
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