В «Лас-Пальмасе» прокомментировали информацию об интересе к Виллиану Жозе

Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Хельгера высказался о возможности приобретения нападающего «Спартака» Виллиана Жозе.
«Информация о возможной покупке нападающего «Спартака» Жозе не соответствует действительности. Мы не рассматриваем его покупку», – сказал Хельгера.
- Ранее издание Todofichajes сообщало об интерес испанского клуба к 32-летнему бразильцу.
- Виллиан Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года.
- Он провел в этом сезоне 11 матчей и забил 1 гол.
- Действующий контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.