В «Лас-Пальмасе» прокомментировали информацию об интересе к Виллиану Жозе

Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Хельгера высказался о возможности приобретения нападающего «Спартака» Виллиана Жозе.

«Информация о возможной покупке нападающего «Спартака» Жозе не соответствует действительности. Мы не рассматриваем его покупку», – сказал Хельгера.