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    Радимов рассказал о взаимоотношениях с Булановой

    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что сейчас не общается со своей бывшей женой – певицей Татьяной Булановой.

    – Вы говорите: «Хочется возвращаться домой». В браке с Татьяной такого не было?

    – Абсолютно. Недавно в программе «Карты, деньги, два мяча» меня спросили: «Когда в прошлом году Буланова выходила замуж – ты ревновал?». А я поймал себя на мысли, что с ней вообще уже никаких эмоций не связано!

    Когда ты равнодушен к человеку, тебе абсолютно все равно – это самое страшное. У меня ни злости, ни ненависти, ни любви.

    – В такой ситуации, конечно, надо расставаться.

    – Что мы и сделали. Сейчас не общаемся, заблокировали друг друга в телефонах. Она пошла своей дорогой, а я своей.

    – Вспоминаем наше предыдущее интервью. К тому моменту Татьяна объявила о разводе. Вы же настаивали, что все пустяк: «Вот паспорт – в нем штамп о браке. Живем в одной квартире». Зачем это говорили?

    – Я понимал, что мы разойдемся, но в прессу выносить не хотел. Когда случилось официально, оставил Булановой квартиру на Васильевском острове. Исправно плачу алименты.

    Думаю, никаких претензий в этом плане быть не может. Сейчас с вами что-то обсуждаю – но по минимуму. Когда уходил, попросил ее об одном: «Пожалуйста, не используй больше нигде мое имя. У нас теперь разные истории».

    • Радимов и Буланова состояли в браке с 18 октября 2005-го по декабрь 2016 года.
    • 8 марта 2007 года у них родился сын Никита.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1729839872
    Она тебя за муки полюбила,а ты её-что выбрала де:била.
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    The only one
    1729841275
    Буланов рассказал о взаимоотношениях с Радимовой.
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    ilich55
    1729845447
    А на кой ей твоё имя?
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    Мордаванин
    1729845660
    конченный.(
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    Азбука
    1729848136
    Новая жена-новая любовь. Всех прежних будешь вспоминать апосля, когда в финале подбивают бабки пройденного пути.
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    шахта Заполярная
    1729849328
    Возможно после алкогольного напитка забалдела, а тут радимов подсуетился. Хмель прошла и радимов вернулся на исходную позицию.
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