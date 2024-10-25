Радимов рассказал о взаимоотношениях с Булановой

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что сейчас не общается со своей бывшей женой – певицей Татьяной Булановой.

– Вы говорите: «Хочется возвращаться домой». В браке с Татьяной такого не было?

– Абсолютно. Недавно в программе «Карты, деньги, два мяча» меня спросили: «Когда в прошлом году Буланова выходила замуж – ты ревновал?». А я поймал себя на мысли, что с ней вообще уже никаких эмоций не связано!

Когда ты равнодушен к человеку, тебе абсолютно все равно – это самое страшное. У меня ни злости, ни ненависти, ни любви.

– В такой ситуации, конечно, надо расставаться.

– Что мы и сделали. Сейчас не общаемся, заблокировали друг друга в телефонах. Она пошла своей дорогой, а я своей.

– Вспоминаем наше предыдущее интервью. К тому моменту Татьяна объявила о разводе. Вы же настаивали, что все пустяк: «Вот паспорт – в нем штамп о браке. Живем в одной квартире». Зачем это говорили?

– Я понимал, что мы разойдемся, но в прессу выносить не хотел. Когда случилось официально, оставил Булановой квартиру на Васильевском острове. Исправно плачу алименты.

Думаю, никаких претензий в этом плане быть не может. Сейчас с вами что-то обсуждаю – но по минимуму. Когда уходил, попросил ее об одном: «Пожалуйста, не используй больше нигде мое имя. У нас теперь разные истории».