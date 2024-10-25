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    Мостовой высказался о матче Россия – Бруней

    Александр Мостовой ответил, как относится к ноябрьской товарищеской встрече между сборными России и Брунея.

    • Матч состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало – в 19:00 мск.
    • Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
    • Россия более 2,5 лет отстранена от международных турниров.

    – Благодаря этой обстановке наша сборная узнает неизвестные футбольные страны. Конечно, как о стране я слышал о Брунее.

    Обидно за то, что потом, когда мы выиграем 10:0, будут рассказывать о том, что мы рекорды какие-то побили. Как сейчас говорят, что мы сыграли 20 матчей и у нас 15 побед.

    А как посмотришь, против кого эти победы, думаешь, зачем наше или другое поколение играли, обыгрывали и Германию, и Францию, и Испанию. А тут обыграли Сирию, Кувейт, Вьетнам и рассказывают, что обидно.

    – Поддерживаете идею проведения игры с Брунеем?

    – Да нет, конечно. Вы помните тему с Таиландом и Вьетнамом? Первый, кто сказал об этом, был Мостовой. Только через неделю все начали повторять за мной – зачем мы играли, для чего это нужно и так далее. Зато кричали, что мы обыграли Вьетнам.

    Конечно же, я против. Нам вот объясняют, что игра красивая с футбольной точки зрения. О какой красоте идет речь? Сыграйте против сильного соперника.

    Вот когда на прошлом сборе не было соперника, я сразу сказал, что нет смысла собирать. Три дня побыли, пошутили, посмеялись, фотографии поделали. Хорошо, что сделали праздник для детей, и это очень правильно.

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    Источник: «Советский спорт»

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