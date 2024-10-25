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    Радимов пообещал бросить пить

    Экс-зенитовец Владислав Радимов заявил, что с января полностью откажется от алкоголя.

    – Все! С 5 января – ни грамма спиртного!

    – Что-то случилось?

    – Поспорил с женой. Слабо, говорит, год не прикасаться? Отвечаю – не проблема. Вот теперь доказываю и себе, и Насте, что можно спокойно жить без алкоголя.

    Первое время в компаниях, где у каждого бокал пива или вина, было неуютно, балансировал на грани. Еще и друзья подначивали. Но слово есть слово.

    – Момент самого большого искушения с того дня?

    – Полетели летом в Турцию. Думаю: ладно, на отдыхе-то можно. Налил винца. Задумался. Эх, вот сейчас пригублю – и шесть месяцев отмотаются назад. Придется заново начинать.

    Я же мужик, дал слово! Отодвинул бокал, попросил стакан колы. Она в Турции нереально вкусная.

    – Получается, свадьба у вас была безалкогольная?

    – Лично у меня – да. Что вы смотрите как на сумасшедшего – «он не выпил на свадьбе». Да мне нормально!

    – Кто-то еще из гостей воздерживался?

    Сергей Лапочкин. Он вообще не употребляет. А Настя – так, по праздникам, бокал шампанского. Остальные-то прилично навинтились.

    Я смотрел на это со стороны и думал – если бы выпивал, так же бы куролесил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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