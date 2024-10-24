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    • Бывший генсек ФИФА: «Россия еще получит возможность провести чемпионат мира»

    Бывший генсек ФИФА: «Россия еще получит возможность провести чемпионат мира»

    Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке ответил, возможно ли в будущем проведение ЧМ на территории России.

    – Вы организовали два чемпионата мира – в 2010 и 2014 годах – и не успели поучаствовать в организации турнира в России. Как думаете, Россия еще сможет когда-нибудь принять такой большой турнир?

    – Почему нет? Все возможно. У каждой страны есть шанс, и Россия когда-нибудь тоже получит возможность еще раз провести чемпионат мира.

    • Россия принимала ЧМ-2018 в 11 городах.
    • Тогда российская сборная дошла до 1/4 финала, а турнир выиграла Франция.
    • С февраля 2022 года команды из России отстранены от участия в международных соревнованиях.
    • УЕФА отобрал у Санкт-Петербурга право провести финал Лиги чемпионов, а у Казани – Суперкубок Европы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    7:1
    1729799996
    лучше в отборочные нас допустите, когда будете проводить жеребьёвку в декабре.
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