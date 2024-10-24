Бывший генсек ФИФА: «Россия еще получит возможность провести чемпионат мира»

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке ответил, возможно ли в будущем проведение ЧМ на территории России.
– Вы организовали два чемпионата мира – в 2010 и 2014 годах – и не успели поучаствовать в организации турнира в России. Как думаете, Россия еще сможет когда-нибудь принять такой большой турнир?
– Почему нет? Все возможно. У каждой страны есть шанс, и Россия когда-нибудь тоже получит возможность еще раз провести чемпионат мира.
- Россия принимала ЧМ-2018 в 11 городах.
- Тогда российская сборная дошла до 1/4 финала, а турнир выиграла Франция.
- С февраля 2022 года команды из России отстранены от участия в международных соревнованиях.
- УЕФА отобрал у Санкт-Петербурга право провести финал Лиги чемпионов, а у Казани – Суперкубок Европы.