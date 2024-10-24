Мостовой назвал человека, который всегда говорит правильные вещи

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поддержал слова Валерия Карпина. Главный тренер сборной России ранее сказал, что не возвышает результаты команды на фоне соперников невысокого уровня.

«Хорошо, что Валерий Карпин сам все понимает про эти рекорды сборной. Он тоже всегда правильные вещи говорит, такие же, как и я, потому что мы одного поля ягоды.

Другое дело, что когда говорит Мостовой, то на следующий день пишут, что я критикую. А когда Карпин что-то говорит, то он не критикует, а все нормально. «Спартак» проиграл 0:3, я сказал про то, что играли плохо, а начали писать о том, что Мостовой опять критикует «Спартак», – заявил Мостовой.