Пьянич назвал срок, за который намерен выучить русский язык

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о процессе обучения русскому языку.
– Ты знаешь семь языков. Уже начал учить русский?
– Честно, хочу выучить. И думаю, что это будет просто. В боснийском языке есть похожие слова. Если регулярно практиковаться, все получится. Например, на тренировках я понимаю, о чем говорят россияне.
– Когда заговоришь сам?
– Дайте мне пять месяцев.
– Наймешь репетитора?
– Нет. Когда я приезжал в Италию или Испанию, я не говорил на этих языках. Плюс у меня никогда не было репетиторов. Учил языки сам в процессе игры.
- Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента 26 сентяря.
- Он провел за московский клуб 4 матча, отдал 1 голевую передачу.