Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Пьянич назвал срок, за который намерен выучить русский язык

    Пьянич назвал срок, за который намерен выучить русский язык

    Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о процессе обучения русскому языку.

    – Ты знаешь семь языков. Уже начал учить русский?

    – Честно, хочу выучить. И думаю, что это будет просто. В боснийском языке есть похожие слова. Если регулярно практиковаться, все получится. Например, на тренировках я понимаю, о чем говорят россияне.

    – Когда заговоришь сам?

    – Дайте мне пять месяцев.

    – Наймешь репетитора?

    – Нет. Когда я приезжал в Италию или Испанию, я не говорил на этих языках. Плюс у меня никогда не было репетиторов. Учил языки сам в процессе игры.

    • Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента 26 сентяря.
    • Он провел за московский клуб 4 матча, отдал 1 голевую передачу.

    Новости по теме
    Наумов посоветовал простить Пьянича за антироссийские высказывания
    Пьянич сообщил, сколько у него домов
    РПЛ назвала клубы с самым большим количеством легионеров в лиге 15
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:49
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1729781848
    ...здравздвуйде, пажалзда, зыбазыбо...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 