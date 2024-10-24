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    • Пресс-служба «Матч ТВ» ответила на критику Карпиным комментаторов

    Пресс-служба «Матч ТВ» ответила на критику Карпиным комментаторов

    В пресс-службе «Матч ТВ» высказались о критике в адрес комментаторов канала со стороны главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

    «Мы с большим уважением относимся к Валерию Георгиевичу и не считаем правильным комментировать слова тренера национальной сборной – он имеет на них право, как и любой другой зритель «Матч ТВ».

    Искренне считаем, что на канале собраны лучшие комментаторы и эксперты – разнообразные по стилю репортажей, специализирующиеся на отдельных турнирах и имеющие, порой, совершенно отличное друг от друга мнение. В этом симбиозе и есть уникальность того продукта, который мы предлагаем зрителям.

    Нужно понимать, что объективных показателей работы комментаторов не существует – это все равно, что спорить о музыкальных вкусах.

    То, что слова Валерия Георгиевича уже второй день обсуждаются в СМИ под разными углами, еще раз подтверждает уровень внимания к телеканалу, поэтому мы с интересом наблюдаем за различными публикациями и мнениями по этой теме, – заявили в пресс-службе «Матч ТВ».

    • Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Сегодня, 17:39
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    Комментарии (4)
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    saf05
    1729781165
    Завертелись как вьюны посыпанные солью.
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    ...уефан
    1729781508
    ..."Уж лучше б я на камеру вздрочнул, меньше бы шума было" - со вздохом подумалось Карпину...
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    Инсаров
    1729782559
    Недавно один болельщик пожаловался на комментатора матча испанских команд. Он (комментатор), какой - то там доктор околовсяческих наук. Очень сложно было разобрать его слова. Он, видите ли, "сепелявит" здорово. На что ,так называемый, доктор ответил: " А мне по барабану".
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    NewLife
    1729783949
    "имеющие, порой, совершенно отличное друг от друга мнение." Не надо врать, все их мнения в том или ином виде сводятся к мнению начальства на болотах. А уж насчет лучших комментаторов, вы бы лучше помалкивали, лучших вы разогнали и наплодили никчемных поддакивающих "экспердов")))
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