Пресс-служба «Матч ТВ» ответила на критику Карпиным комментаторов

В пресс-службе «Матч ТВ» высказались о критике в адрес комментаторов канала со стороны главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

«Мы с большим уважением относимся к Валерию Георгиевичу и не считаем правильным комментировать слова тренера национальной сборной – он имеет на них право, как и любой другой зритель «Матч ТВ».

Искренне считаем, что на канале собраны лучшие комментаторы и эксперты – разнообразные по стилю репортажей, специализирующиеся на отдельных турнирах и имеющие, порой, совершенно отличное друг от друга мнение. В этом симбиозе и есть уникальность того продукта, который мы предлагаем зрителям.

Нужно понимать, что объективных показателей работы комментаторов не существует – это все равно, что спорить о музыкальных вкусах.

То, что слова Валерия Георгиевича уже второй день обсуждаются в СМИ под разными углами, еще раз подтверждает уровень внимания к телеканалу, поэтому мы с интересом наблюдаем за различными публикациями и мнениями по этой теме, – заявили в пресс-службе «Матч ТВ».