Названы сроки возвращения Куртуа в состав «Реала» после травмы

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа будет восстанавливаться после травмы приводящей мышцы левого бедра в течение трех-четырех недель. Его повреждение является рецидивом травмы, которую он получил в дерби с «Атлетико» (1:1) 29 сентября в 8-м туре Ла Лиги.

Изначально ожидалось, что восстановление бельгийца займет две-три недели.

Таким образом, Куртуа может вернуться лишь после ноябрьского перерыва на матчи сборных – он точно пропустит матчи против «Барселоны», «Валенсии» и «Милана», его участие в матче с «Осасуной» находится под вопросом.

Отмечатеся, что в «Реале» имеют полное представление о травме голкипера, так как в прошлом сезоне клуб дважды сталкивался с аналогичными проблемами у игроков.