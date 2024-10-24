Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Названы сроки возвращения Куртуа в состав «Реала» после травмы

    Названы сроки возвращения Куртуа в состав «Реала» после травмы

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа будет восстанавливаться после травмы приводящей мышцы левого бедра в течение трех-четырех недель. Его повреждение является рецидивом травмы, которую он получил в дерби с «Атлетико» (1:1) 29 сентября в 8-м туре Ла Лиги.

    Изначально ожидалось, что восстановление бельгийца займет две-три недели.

    Таким образом, Куртуа может вернуться лишь после ноябрьского перерыва на матчи сборных – он точно пропустит матчи против «Барселоны», «Валенсии» и «Милана», его участие в матче с «Осасуной» находится под вопросом.

    Отмечатеся, что в «Реале» имеют полное представление о травме голкипера, так как в прошлом сезоне клуб дважды сталкивался с аналогичными проблемами у игроков.

    • 32-летний Куртуа в этом сезоне провел за «Реал» 12 матчей, пропустил 10 мячей, сыграл 4 встречи на ноль.
    • В 2 матчах нынешнего сезона, в которых бельгиец не играл, ворота мадридцев защищал украинец Андрей Лунин.

    Новости по теме
    Болельщик «Реала» отменил свадьбу ради посещения матча ЛЧ с «Боруссией Д» 1
    Фанаты «Барселоны» пели «Винисиус, сдохни!» перед игрой с «Баварией» 5
    Винисиус лидирует в Лиге чемпионов по 6 показателям за 4 последних сезона 2
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 