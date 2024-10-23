Губерниев – о паспорте РФ для Дугласа Сантоса: «Может, он так же искренне любит Россию, как Джефф Монсон»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о получении российского гражданства защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.
«Если Дуглас Сантос считает себя действительно привязанным к России, если он полюбил нашу страну, во что можно поверить, правда – это история одна.
Если он считает Россию дойной коровой и его преследует какая-то корысть – это другая история. Но я верю в людей и думаю, что первый вариант все-таки.
Давайте прагматично говорить: это поможет «Зениту» заявить еще одного легионера, точнее, выпустить на поле, все остальное – это к нему.
Может быть, он так же искренне и крепко любит Россию, как, например, Джефф Монсон», – сказал Губерниев.
- «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
- Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
- Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.