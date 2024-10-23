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    • Губерниев – о паспорте РФ для Дугласа Сантоса: «Может, он так же искренне любит Россию, как Джефф Монсон»

    Губерниев – о паспорте РФ для Дугласа Сантоса: «Может, он так же искренне любит Россию, как Джефф Монсон»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о получении российского гражданства защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

    «Если Дуглас Сантос считает себя действительно привязанным к России, если он полюбил нашу страну, во что можно поверить, правда – это история одна.

    Если он считает Россию дойной коровой и его преследует какая-то корысть – это другая история. Но я верю в людей и думаю, что первый вариант все-таки.

    Давайте прагматично говорить: это поможет «Зениту» заявить еще одного легионера, точнее, выпустить на поле, все остальное – это к нему.

    Может быть, он так же искренне и крепко любит Россию, как, например, Джефф Монсон», – сказал Губерниев.

    • «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
    • Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (1)
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    1729714500
    Или как Губерниев Францию и Норвегию.Правда,они ему гражданства не дают-недоработал.Хотя...следует проверить этого завсегдатая-ведущего государственных культурных мероприятий.А грозный дядька Джеф Монсон в Донбассе школы открывает,не боится,в отличие от многих наших банков с контрольным пакетом государства.
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