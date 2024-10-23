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    Тимощук назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук перечислил команды РПЛ, способные сейчас конкурировать с петербуржцами.

    – Кого еще расцениваете как серьезного конкурента?

    Я думаю, что, помимо «Краснодара», любой из московских клубов.

    – В этом сезоне вы уже сыграли со всеми, кроме «Локо». Кто из прямых конкурентов произвел наиболее сильное впечатление?

    – Поначалу мне нравились матчи «Спартака». Насколько они играли раскованно, насколько команда бежала, насколько был эмоциональный фон неплохой... Сейчас мы видим, что немного просели в этом направлении. Поэтому не всегда и результаты те, которые ждут болельщики команды, как и место в турнирной таблице.

    «Краснодар» оставил хорошее впечатление. Опять же, поначалу такого не было. Сейчас они как раз более стабильны стали и выступают увереннее. Не могу сказать, что обошлось без везения.

    Не только в нашем матче, но и в противостояниях с московскими командами удача была на их стороне. Они по игре и по статистическим данным не переигрывали соперника. Но этим и прекрасен футбол.

    • Петербуржцы идут на 2-м месте в РПЛ с 29 очками в 12 турах.
    • Они отстают от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.
    • Очный матч «Зенит» южанам проиграл со счетом 0:2.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1729700970
    ВЫ тоже не переигрывали ЦСКА,а победили.
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    БУНЯ
    1729701073
    Зениту и судьи помогают неплохо.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729701442
    ФК ГазпромФламенго судя по всему закупит ещё бразильцев на вторую половину сезона
    Ответить
    Awaydays
    1729702371
    Динамо и Краснодар скорее всего, паровоз не дотянет, а розовым будет на что посмотреть, со своим черноземом
    Ответить
    Спартачище
    1729706600
    Бежавший с родины какол - олицетворение болотного нацпроекта
    Ответить
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