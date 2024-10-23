Тимощук назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук перечислил команды РПЛ, способные сейчас конкурировать с петербуржцами.

– Кого еще расцениваете как серьезного конкурента?

– Я думаю, что, помимо «Краснодара», любой из московских клубов.

– В этом сезоне вы уже сыграли со всеми, кроме «Локо». Кто из прямых конкурентов произвел наиболее сильное впечатление?

– Поначалу мне нравились матчи «Спартака». Насколько они играли раскованно, насколько команда бежала, насколько был эмоциональный фон неплохой... Сейчас мы видим, что немного просели в этом направлении. Поэтому не всегда и результаты те, которые ждут болельщики команды, как и место в турнирной таблице.

«Краснодар» оставил хорошее впечатление. Опять же, поначалу такого не было. Сейчас они как раз более стабильны стали и выступают увереннее. Не могу сказать, что обошлось без везения.

Не только в нашем матче, но и в противостояниях с московскими командами удача была на их стороне. Они по игре и по статистическим данным не переигрывали соперника. Но этим и прекрасен футбол.