Тимощук объяснил, почему «Зенит» не лидирует в РПЛ после 12 туров

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал положение команды в чемпионате России.

Петербуржцы идут на 2-м месте в РПЛ с 29 очками в 12 турах.

Они отстают от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

Очный матч «Зенит» южанам проиграл со счетом 0:2.

– Я бы это не связывал исключительно с травмой Максима [Глушенкова]. Он совсем недавно пополнил нашу команду. Ему тоже нужно время для адаптации, несмотря на то, что он не новичок в нашем чемпионате.

Что касается нашего старта – я никогда не соглашусь с тем, что многие уже записали нас в чемпионы. Естественно, мы фавориты. Каждый год являемся фаворитами, но это нужно доказывать в матчах. Вы воспринимаете только картинку по ТВ или с трибуны стадиона.

– И это совсем отличается от того, что происходит внутри команды?

– Если мы берем внутреннее, то ты чувствуешь каждого игрока: насколько он готов, насколько он подошел к своим оптимальным физическим кондициям, какие у кого есть проблемы. Ты с этим сталкиваешься каждый день.

Действительно, как не раз Сергей Богданович [Семак] говорил, каждый из наших игроков, если сильнее кого-то на своей позиции, должен показать это отношением и работой. Сами за себя имена не играют.

Часто мы видим, все говорят, да, на бумаге кто-то фаворит, а вы на поле посмотрите. Поэтому мы, учитывая наш чемпионский путь из шести подряд чемпионств, для всех стали таким ярким раздражителем, соперником, на которого особенно настраиваются.

Я читаю интервью других игроков, которые будут нашими соперниками. Они говорят, да, там «Спартак», да, ЦСКА. Но это не так важно. Важно настроиться на «Зенит». Вот насколько для каждого из них принципиально обыграть нас и отобрать очки.