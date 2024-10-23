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    Аршавин рассказал о доходах после завершения карьеры

    Андрей Аршавин ответил на вопросы о зарплатах в футболе.

    – Жирков заявил, что тратит в месяц больше миллиона рублей. Это характерно для футболистов вашего поколения, или слишком много?

    – Думаю, кто сколько сохранил, у кого какие потребности, тот столько и тратит. Кто-то меньше, кто-то больше.

    – Вы говорили, что вам комфортно тратить столько, сколько вы сейчас зарабатываете. Но во время карьеры футболиста заработок, понятно, был больше. Трудно было «падать»?

    – Мне – нет. Потому что к концу карьеры я стал зарабатывать примерно столько, сколько сейчас. Но в целом такая проблема, конечно, существует – возникают трудности у семей.

    – Как вы относитесь в целом к тому, что футболисты рассказывают о своих тратах?

    – Вы спрашиваете – они отвечают. В принципе, не вижу ничего страшного.

    – Такие большие суммы, как миллион в месяц, не разозлят людей?

    – Но Юра же не своровал их где-то, он заработал честной, хорошей карьерой. Наоборот, надо порадоваться за человека, что после карьеры он может себе позволить тратить столько.

    • Сейчас Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
    • Карьеру футболиста он закончил в 2018 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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