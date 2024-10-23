В РФС сообщили, сколько стоит привезти азиатскую сборную на матч с Россией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл детали поиска соперников для сборной России.

– Сколько стоит, например, привезти азиатскую сборную в Россию?

– Стоимость складывается из трех составляющих. Это перелет, проживание и питание. Есть, конечно, всякие дополнительные вещи, но это капля в море. Дальше все зависит от логистической цепочки: откуда едут, количество пересадок, какая авиакомпания и так далее. В целом примерно в 10 миллионов рублей подобный выезд обойдется, если речь про делегацию в составе 45 человек. Сейчас билеты достаточно дорогие. Мы, естественно, говорим про групповые тарифы экономкласса, но тем не менее.

Есть команды, которые говорят: «Мы приедем, нам бы тогда потренироваться еще. Дайте нам дней шесть». Поэтому все зависит от совокупности. Вопрос в том, что многим из них это просто не нужно. Они и денег за матч не просят. То есть им просто не хочется заниматься сложными вещами, у них и так все нормально.

Надо еще учитывать, что есть команды, которые сами по себе готовы играть, но потом по каким-то – как они говорят, политическим причинам – предпочитают не играть. Есть такие команды из разных континентов. Есть те, кто готов и держат слово.

Такая ситуация, как с Пакистаном, она же для всех была неожиданностью. Игра была утверждена на уровне президента Федерации футбола Пакистана. Президент Федерации футбола Пакистана – ни много ни мало руководитель контрольно-ревизионной комиссии ФИФА.