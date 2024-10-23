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    • В РФС сообщили, сколько стоит привезти азиатскую сборную на матч с Россией

    В РФС сообщили, сколько стоит привезти азиатскую сборную на матч с Россией

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл детали поиска соперников для сборной России.

    – Сколько стоит, например, привезти азиатскую сборную в Россию?

    – Стоимость складывается из трех составляющих. Это перелет, проживание и питание. Есть, конечно, всякие дополнительные вещи, но это капля в море. Дальше все зависит от логистической цепочки: откуда едут, количество пересадок, какая авиакомпания и так далее. В целом примерно в 10 миллионов рублей подобный выезд обойдется, если речь про делегацию в составе 45 человек. Сейчас билеты достаточно дорогие. Мы, естественно, говорим про групповые тарифы экономкласса, но тем не менее.

    Есть команды, которые говорят: «Мы приедем, нам бы тогда потренироваться еще. Дайте нам дней шесть». Поэтому все зависит от совокупности. Вопрос в том, что многим из них это просто не нужно. Они и денег за матч не просят. То есть им просто не хочется заниматься сложными вещами, у них и так все нормально.

    Надо еще учитывать, что есть команды, которые сами по себе готовы играть, но потом по каким-то – как они говорят, политическим причинам – предпочитают не играть. Есть такие команды из разных континентов. Есть те, кто готов и держат слово.

    Такая ситуация, как с Пакистаном, она же для всех была неожиданностью. Игра была утверждена на уровне президента Федерации футбола Пакистана. Президент Федерации футбола Пакистана – ни много ни мало руководитель контрольно-ревизионной комиссии ФИФА.

    • В октябре Россия не смогла найти соперников.
    • В ноябре Россия примет Сирию и Бруней.
    • Россияне отстранены от официальных матчей с 2022 года.

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    Источник: «РБК Спорт»

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