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    • Карпин – о судействе в РПЛ: «Высказываюсь, потому что не понимаю, что происходит – я беременный либо не беременный»

    Карпин – о судействе в РПЛ: «Высказываюсь, потому что не понимаю, что происходит – я беременный либо не беременный»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил свои претензии к арбитрам, работающим в РПЛ.

    – Вы часто высказываетесь по поводу судей. Я сам года два назад призывал не ругать судей, давать им возможность ошибаться, но то, что происходит сейчас... Особенно когда ЭСК принимает решения, направленные на поддержку судей, мы не знаем, ошиблись они или нет. И это жестко бесит, я сейчас готов высказываться, что они отвратительно судят.

    – Я частенько высказываюсь, и все думают – потому что проиграли.

    – Да нет.

    – Я про это и говорю. Я высказываюсь даже не потому, что проиграли, а просто потому, что не понимаю, что происходит. Вот в чем проблема. И лично у меня все меньше и меньше претензий или, в принципе их нет к судьям, которые в поле.

    Мне непонятен ВАР. Для чего нужен ВАР? Комментатор что должен делать? Комментировать. ВАР что должен делать? Помогать исправлять ошибки. Все. Но они-то сейчас говорят: ВАР не имел оснований вмешаться.

    Подождите, недостаточное касание, недостаточная ошибка, что-то недостаточно. В смысле недостаточно? Подожди, был фол? Был контакт? Был. Что значит «недостаточный»? Кто определит «достаточность»? Как определить ее? Прибор какой-то есть у вас, чтобы определить «достаточность», «недостаточность»?

    Но ты, во всяком случае, если увидел там наступ, например, задержку, скажи – пусть судья придет, посмотрит, и пускай он определяет. Так они же даже не зовут теперь. Потому что посчитали «недостаточным» или просто потому, что – сейчас уже другая версия, это, по мне, вообще катастрофа, – судья на ВАР молодой. Ну, моложе того, который в поле.

    Это вообще катастрофа, как по мне. Это они так говорят: «Он молодой, и поэтому не решился позвать Карасева на просмотр». Это реально происходит, к сожалению.

    Авторитет Карасева, например, его задавил. ЭСК даже это пишет – «недостаточно оснований». В смысле недостаточно? Я беременный либо не беременный.

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    Источник: Smol Talk

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    22.10.2024 22:58
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    Комментарии (3)
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    1729628559
    Ну тут можно согласиться.Давно известно,что чем больше "контролирующих органов",тем меньше порядка.А поганое ВАРево вообще уничтожает старый добрый футбол.Смотрят-смотрят,а в итоге обе стороны недовольны,и куча толкований.РАньше один отвечал,и его "на мыло "отправляли,а сейчас их-на целый "мыловаренный заводик".И все сытые.
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    Питерский князь
    1729629531
    В прошлом сезоне больше всего судейских ошибок было допущено в сторону Зенита и вар не помог. Кули пудель ноет?
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    BRO_football
    1729630878
    Согласен. Какая-то хрень у нас судьями и с ВАРом, от которого больше проблем, чем пользы Непонятно тогда зачем при каждом фоле отправлять судью на поле смотреть на монитор, если на ВАР тоже сидит футбольный судья и он тоже знает футбольные правила. Так в чём проблема? Сэкономите время, пусть судья на ВАРе примет решение и передаст главному на поле.
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