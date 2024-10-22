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    Карпин ответил, можно ли его футболистам пить пиво

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прояснил свои требования к игрокам.

    «Просто в определeнном количестве и в определeнное время всe можно. Пиво выпить можно? Можно. Сколько? 10 литров? Нет. Бутылочку? Ну да, можно.

    Выпить бутылочку красного вина на двоих-троих с хамоном можно? Ну, можно. Но если это будет каждый день, и хамона много, и 10 бутылок вина, – тогда нельзя.

    В мои 33, соответственно, все эти вещи нам объясняли, показывали. Поэтому, когда пришeл, все эти требования постарался перенести. Тогда, в 2009 году, я, наверное, не доносил так, как это делаю сейчас.

    То есть я говорю: надо жировую вот такую. И всe. И без объяснения – надо вот так. Сейчас я пытаюсь донести, для чего это нужно.

    Даже по футбольным каким-то моментам, по прессингу, по выходу из обороны, да всe что угодно. Хочу, чтобы человек понимал, для чего мы делаем вот это, вот это или вот это», – сказал Карпин.

    • Тренер возглавляет сборную с 2021 года, а «Ростов» – с 2017-го.

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    Источник: Smol Talk

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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1729614206
    Согласен с тренеришкой))
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    Mirak92
    1729614783
    Согласен. Для тренажёрки даже полезно бутылочку тёмного пива.Вино дл пищеварения бокальчик раз в неделю
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    Конопляных дел мастер
    1729614956
    А кто может запретить после работы большим мальчикам слегка выпить? Да никто.
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    Интерес
    1729617640
    Езжай в Нидерландию,ты уже готов.Лёня рассказывал,что там каждое тренерское решение сопровождается ответным :"Коуч,а для чего это нужно"?И это,мол,прогрессивно.А сейчас китайские португалы в его команде вопросов задавать не смеют-не та территория.
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