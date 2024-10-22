Карпин ответил, можно ли его футболистам пить пиво

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прояснил свои требования к игрокам.

«Просто в определeнном количестве и в определeнное время всe можно. Пиво выпить можно? Можно. Сколько? 10 литров? Нет. Бутылочку? Ну да, можно.

Выпить бутылочку красного вина на двоих-троих с хамоном можно? Ну, можно. Но если это будет каждый день, и хамона много, и 10 бутылок вина, – тогда нельзя.

В мои 33, соответственно, все эти вещи нам объясняли, показывали. Поэтому, когда пришeл, все эти требования постарался перенести. Тогда, в 2009 году, я, наверное, не доносил так, как это делаю сейчас.

То есть я говорю: надо жировую вот такую. И всe. И без объяснения – надо вот так. Сейчас я пытаюсь донести, для чего это нужно.

Даже по футбольным каким-то моментам, по прессингу, по выходу из обороны, да всe что угодно. Хочу, чтобы человек понимал, для чего мы делаем вот это, вот это или вот это», – сказал Карпин.