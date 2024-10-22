Карпин сравнил РПЛ с европейскими лигами

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, чем отличается российская Премьер-лига от топ-чемпионатов Европы.

– Сами себя не будем обманывать: уровень футбола в испанской лиге, наверное, поинтереснее, чем в России. И уровень футбола не с точки зрения техники даже, но и сточки зрения интенсивности.

Я уж не говорю там про Италию, все чемпионаты – они интенсивнее, но просто люди не понимают. Ну у нас тоже интенсивно, говорят, вон там бегает кто-то 400 метров на спринте условно.

Или там сейчас данные Rustat выкладывает, понятно, что они завышены, процентов 30 неправды, это не датчики, которые мы используем.

Но 400 метров на спринте в Испании бегают все. А у нас 400 – это вот один кто-то пробежал, 400-500 метров на спринте, там Леха Ионов бегал – все. А там это нормально, по-другому быть не может. Там 5-6 человек за игру пробегают эти цифры.

– Да не, ну ты там просто если не будешь это пробегать – ты играть не будешь.

– Да! Я про это и говорю, но вот как это донести и объяснить. У нас тоже интенсивно, говорят, у нас тоже есть люди, которые бегают. Но он один! Два, три четыре – из всей лиги.