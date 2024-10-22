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    Карпин сравнил РПЛ с европейскими лигами

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, чем отличается российская Премьер-лига от топ-чемпионатов Европы.

    – Сами себя не будем обманывать: уровень футбола в испанской лиге, наверное, поинтереснее, чем в России. И уровень футбола не с точки зрения техники даже, но и сточки зрения интенсивности.

    Я уж не говорю там про Италию, все чемпионаты – они интенсивнее, но просто люди не понимают. Ну у нас тоже интенсивно, говорят, вон там бегает кто-то 400 метров на спринте условно.

    Или там сейчас данные Rustat выкладывает, понятно, что они завышены, процентов 30 неправды, это не датчики, которые мы используем.

    Но 400 метров на спринте в Испании бегают все. А у нас 400 – это вот один кто-то пробежал, 400-500 метров на спринте, там Леха Ионов бегал – все. А там это нормально, по-другому быть не может. Там 5-6 человек за игру пробегают эти цифры.

    – Да не, ну ты там просто если не будешь это пробегать – ты играть не будешь.

    – Да! Я про это и говорю, но вот как это донести и объяснить. У нас тоже интенсивно, говорят, у нас тоже есть люди, которые бегают. Но он один! Два, три четыре – из всей лиги.

    • Карпин, будучи футболистом, играл в Испании за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».
    • В сезоне-2014/15 он тренировал «Мальорку».

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    Источник: Smol Talk

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии (8)
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    Добрейший
    1729603925
    а на хуа, у нас и так не плохо кормят игруль в ногомяч.
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    Интерес
    1729604381
    Посмотри матчи французской лиги,лидирующих команд.У нас "Спартак" играет интересней и веселей,а если ты "Ростов" в опу погрузил,и не испытываешь от этого ни малейших сожалений,то можем сказать:Не будем сравнивать эстонца Карпина с европейскими тренерами-это некорректно!
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    Awaydays
    1729606143
    Так поэтому там и футболисты стоят дороже, потому что играют в футбол, а не в бей-беги. Да и судьи у нас сорви голова, каждый матч что-то исполняют, ломая игру уже в первых таймах
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