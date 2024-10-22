В «Сельте» ответили, готов ли клуб пригласить на стажировку Мостового

В пресс-службе «Сельты» дали комментарий по поводу возможной тренерской стажировки Александра Мостового.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.

3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

Александр выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год, провел 277 матчей, забил 71 гол и сделал 33 ассиста.

«На данный момент мы не ожидаем, что Мостовой будет проходить стажировку в «Сельте».

Возможно ли это в будущем? Никогда не знаешь, что может произойти», – заявили в галисийском клубе.