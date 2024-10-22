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    • В «Сельте» ответили, готов ли клуб пригласить на стажировку Мостового

    В «Сельте» ответили, готов ли клуб пригласить на стажировку Мостового

    В пресс-службе «Сельты» дали комментарий по поводу возможной тренерской стажировки Александра Мостового.

    • Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.
    • Александр выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год, провел 277 матчей, забил 71 гол и сделал 33 ассиста.

    «На данный момент мы не ожидаем, что Мостовой будет проходить стажировку в «Сельте».

    Возможно ли это в будущем? Никогда не знаешь, что может произойти», – заявили в галисийском клубе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1729602918
    вы как челобитную царю подаёте? согласно указам, вы должны его умолять пройти стажировку!
    Ответить
    Интерес
    1729603089
    Ответ недвусмысленен и не даёт надежды отставному царьку,хотя облечён в омерзительную нынешнюю европейскую политкорректность.
    Ответить
    Добрейший
    1729603787
    сашко, ну остается токмо зинит, ха ха.
    Ответить
    AtticusFinch
    1729603930
    Никому не нужен этот старый дурак!)
    Ответить
    Цугундeр
    1729605883
    "плакала Саша.."и в Сельту не взяли
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    FRZZ
    1729606427
    – заявили в галисийском клубе.... кто заявил? Придумали журналюги?
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