Мостовой рассказал об отношении к Станковичу после отмены стажировки в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своей реакции на отмену тренерской стажировки в московском клубе.
«У меня нет обид на Станковича, очевидно, что это не его решение. В любом случае клуб-то я себе найду. Это не проблема. Проблема в том, что в «Спартаке» по-прежнему работают нефутбольные люди. За это обидно», – сказал Мостовой.
- Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в «Спартаке» во время паузы на игры сборных.
- В начале октября Мостовой был госпитализирован, он перенес операцию по удалению камней в почках.
- «Спартак» сообщил, что по своей инициативе отменил стажировку экс-игрока сборной России.