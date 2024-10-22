Мостовой рассказал об отношении к Станковичу после отмены стажировки в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своей реакции на отмену тренерской стажировки в московском клубе.

«У меня нет обид на Станковича, очевидно, что это не его решение. В любом случае клуб-то я себе найду. Это не проблема. Проблема в том, что в «Спартаке» по-прежнему работают нефутбольные люди. За это обидно», – сказал Мостовой.