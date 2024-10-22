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    • Агент Сафонов сказал, является ли Акинфеев футбольным идолом в России

    Агент Сафонов сказал, является ли Акинфеев футбольным идолом в России

    Агент Алексей Сафонов высказался о карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    – Месси в Аргентине идол, а можно ли назвать таковым Акинфеева для российского футбола?

    – Объективно говоря, Акинфеев суперпопулярный. Но есть определенный нюанс – в Аргентине фанаты более объективны, а в России болельщики «Спартака» его никогда не воспримут. «Динамо» как братский клуб его признает, а болельщики «Спартака» – нет.

    С «Зенитом» то же самое. Поэтому тут объективно сложно сказать, но он столько лет уже на своем уровне... Рекорды Дзюбы и Кержакова побьют. А Акинфеева – нет. Никто и близко не побьет.

    Сколько игр он сыграл, сколько у него игр на ноль, сколько он за сборную выручил, плюс та самая нога Акинфеева. Можно сказать «нога Бога», по аналогии с Марадоной.

    • 38-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.
    • Он играл в сборной России в 2004–2018 годах.
    • В этом сезоне вратарь провел 12 матчей, пропустил 7 мячей, сыграл 6 встреч на ноль.

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    Источник: Legalbet

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