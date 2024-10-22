Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Дугласа Сантоса отреагировал на получение гражданства РФ своим подопечным

    Агент Дугласа Сантоса отреагировал на получение гражданства РФ своим подопечным

    Агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса Тьяго Фрейтас назвал получение гражданства РФ футболистом естественным процессом.

    «Дуглас живет в России уже много лет. Получение гражданства – естественный процесс», – сказал Фрейтас.

    • Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
    • Он перестал считаться легионером в РПЛ и может играть за сборную России.
    • В начале прошлого года российское гражданство получили два футболиста «Зенита»: полузащитник Клаудиньо и нападающий Малком. Первый продолжает выступать за петербургский клуб, Малком сейчас играет в саудовском «Аль-Хиляле».

    Новости по теме
    Колосков объяснил, зачем Дугласу Сантосу сделали гражданство России 6
    Реакция Канчельскиса на получение паспорта РФ Дугласом Сантосом 2
    Корнеев: «Паспорт Дугласу Сантосу – прекрасное событие для России» 4
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:05
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1729588785
    Фрейтас :"Ау, за идею и реализацию её мне прОцент положен?".
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 