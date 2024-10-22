Агент Дугласа Сантоса отреагировал на получение гражданства РФ своим подопечным

Агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса Тьяго Фрейтас назвал получение гражданства РФ футболистом естественным процессом.
«Дуглас живет в России уже много лет. Получение гражданства – естественный процесс», – сказал Фрейтас.
- Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
- Он перестал считаться легионером в РПЛ и может играть за сборную России.
- В начале прошлого года российское гражданство получили два футболиста «Зенита»: полузащитник Клаудиньо и нападающий Малком. Первый продолжает выступать за петербургский клуб, Малком сейчас играет в саудовском «Аль-Хиляле».