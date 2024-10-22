Радимов назвал ошибку «Спартака» в работе на трансферном рынке

Бывший полузащитник ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что «Спартак» допустил ошибку, не подписав нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«Спартак» сделал большую ошибку, что не взял Кордобу. Я не знаю всех деталей, но думаю, что это большая ошибка. Я не знаю суммы, но какие фигурировали в СМИ – он, конечно, стоит этих денег. Для нашего чемпионата однозначно, – сказал Радимов.