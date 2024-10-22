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    • Радимов назвал ошибку «Спартака» в работе на трансферном рынке

    Радимов назвал ошибку «Спартака» в работе на трансферном рынке

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что «Спартак» допустил ошибку, не подписав нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

    «Спартак» сделал большую ошибку, что не взял Кордобу. Я не знаю всех деталей, но думаю, что это большая ошибка. Я не знаю суммы, но какие фигурировали в СМИ – он, конечно, стоит этих денег. Для нашего чемпионата однозначно, – сказал Радимов.

    • Кордоба мог перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно.
    • В текущем чемпионате России 31-летний колумбиец забил 6 голов в 8 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1729587018
    Советуй бо.мжам, Спартак без твоих оценок обойдется.
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    Awaydays
    1729588167
    Да Джон уже сам скинул чуток денег Краснодару, за свою ошибку, что был готов в свинарник перейти
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    Интерес
    1729588230
    Не взяли в штаб Радимова,я думаю.Он уже себя исчерпал,достигнув максимальных высот в тренерском искусстве,так что можно и попробовать на почве сбыта "чёрной и белой кости".
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    fakeid
    1729589258
    да ладно, нормальная селекция и без кордобы! особенно зулус абена и этот, как его.. дезеув португальский, который в платьях расхаживает и на каблуках. есть видео, есличо!
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    ss21
    1729590137
    Кордоба не молод, при его покупке надо понимать что через 3 года он пенсионер. Спартак не борется за чемпионство зачем ему такие траты?
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