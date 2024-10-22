«Арсенал» намерен расширить стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» рассматривает вариант с расширением домашнего стадиона для увеличения доходов. Сейчас «Эмирейтс» является шестым в Англии и пятым в АПЛ по вместимости – 60 704 зрительских места.

Согласно прогнозам, доходы «Арсенала» от проведения домашних матчей в прошлом сезоне превысят 120 миллионов фунтов. При этом сообщается, что у клуба могут возникнуть сложности с реконструкцией, так как практически нет технической возможности понизить высоту поля – это повлияет на линию обзора.

Больше зрителей, чем «Эмирейтс», в Англии способны принять стадионы «Манчестер Юнайтед» (74 197), «Тоттенхэма» (62 850), «Вест Хэма» (62 500) и «Ливерпуля» (61 276), а также «Уэмбли» (90 000).

При этом арена «Ливерпуля» уже была расширена, «МЮ» рассматривает возможность строительства нового стадиона на 100 тысяч мест или реконструкции «Олд Траффорд», а «Вест Хэм» собирается довести вместимость арены до 68 000 мест.

В сезоне-2022/23 доходы «Арсенала» от домашних матчей составили 102,6 миллиона фунтов, тогда как у «Тоттенхэма» – 117,6 миллиона.

Отмечается, что «Тоттенхэм» имеет преимущество за счет проведения на своей арене матчей лиги НФЛ по американскому футболу и концертов известных исполнителей.