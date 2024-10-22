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    «Арсенал» намерен расширить стадион «Эмирейтс»

    «Арсенал» рассматривает вариант с расширением домашнего стадиона для увеличения доходов. Сейчас «Эмирейтс» является шестым в Англии и пятым в АПЛ по вместимости – 60 704 зрительских места.

    Согласно прогнозам, доходы «Арсенала» от проведения домашних матчей в прошлом сезоне превысят 120 миллионов фунтов. При этом сообщается, что у клуба могут возникнуть сложности с реконструкцией, так как практически нет технической возможности понизить высоту поля – это повлияет на линию обзора.

    Больше зрителей, чем «Эмирейтс», в Англии способны принять стадионы «Манчестер Юнайтед» (74 197), «Тоттенхэма» (62 850), «Вест Хэма» (62 500) и «Ливерпуля» (61 276), а также «Уэмбли» (90 000).

    При этом арена «Ливерпуля» уже была расширена, «МЮ» рассматривает возможность строительства нового стадиона на 100 тысяч мест или реконструкции «Олд Траффорд», а «Вест Хэм» собирается довести вместимость арены до 68 000 мест.

    В сезоне-2022/23 доходы «Арсенала» от домашних матчей составили 102,6 миллиона фунтов, тогда как у «Тоттенхэма» – 117,6 миллиона.

    Отмечается, что «Тоттенхэм» имеет преимущество за счет проведения на своей арене матчей лиги НФЛ по американскому футболу и концертов известных исполнителей.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1729588971
    идиоты там в англии, сперва строят или реконструируют - потом думают, как расширить. особенно в плане тупости отличился тоттенхэм, настолько пытались втиснуться, настолько не предусмотрели техническую часть поля, что игроку не разбежаться при подаче с углового, там практически с места подают. меньше полуметра для разбега. и хз, как исправить.
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